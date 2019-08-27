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Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı.
Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı. İmaret Camii önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri Mehter Takımı eşliğinde törenin yapılacağı Zafer Meydanı’na yürüdü. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali’ne katılan yabancı ekipler de yürüyüşte yer aldı.
Törene Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan ve il protokol üyeleri katıldı.
Zafer Meydanı’nda yapılan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar halkının Zafer Bayramı’nı ve kurtuluş gününü kutladı. Büyük Taarruz’un Türk’ün bağımsızlığına, dirilişine, dik duruşuna önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Başkan Zeybek, "25 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu topraklarının Türklere açılmasıyla başlayan zaferler, mücadelemiz günümüze kadar hiç durmadan devam etmiş olup, bundan 97 yıl önce Kocatepe’den başlayan emperyalistlere karşı 26 Ağustos’taki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında Türk Ordusunun vermiş olduğu Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz Türk’ün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnektir. Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetine, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır" dedi.
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali'ne katılan Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan, TÜFEM Halk Oyunları Derneği, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Bosna Hersek ve Giresun Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonlarıyla ekiplerin gösterilerini çekti. Tören Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı’nın gösterisiyle sona erdi.

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Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandıAfyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandıAfyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandıAfyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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