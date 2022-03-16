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Afyonkarahisarlı ailenin 10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti: Bir gün üstümüze çökecek

16.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 10 yıldır duvarları çatlayan aile evlerinin incelenmesini isteyince şaşkına döndü. Çatlakları onarmaktan bıkan aile, çıkan rapor sonucu evlerinin altından fay hattı geçtiğini öğrendi. Söz konusu durum hakkında konuşan ev sahibi İsmail Aykuş, ''Binam yarıldı, duvardaki yarıklardan yılan, böcek her şey giriyor, yani durulacak gibi değil. Evde ailem ile birlikte korku içinde yaşıyoruz, ev bir gün üstümüze çökecek'' dedi. Aile, kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Afyonkarahisarlı ailenin 10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti: Bir gün üstümüze çökecek

İlginç olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dipievler köyünde yaşandı. Uzun yıllardır köyde yaşayan 5 kişilik Aykuş ailesi evlerinde yaklaşık 10 yıldan bu yana meydana gelen çatlakları onarmaktan bıkınca çareyi jeoloji uzmanı getirip inceleme yaptırmakta buldu. Yapılan inceleme sonrası binanın fay hattı üzerine yapıldığı sonucuna ulaşılınca aile hayatlarının şokunu yaşadı.

EVİN BÜTÜN DUVARLARI ÇATLAK

Tek katlı bina ve ahırın duvarlarında bir elin rahatlıkla gireceği genişlikte yarıkların oluştuğunu gören Aykuş ailesi şimdi evsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Binanın neredeyse bütün duvarlarında büyük çatlaklar oluşurken, aile üyeleri meydana gelen çatlakları onarsa da birkaç ay sonra bu defa duvarların farklı noktalarında ya da onardıkları yerde çatlakla meydana geliyor.

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''HER SENE TAMİR YAPTIRMAMIZA RAĞMEN AÇILIYOR''

İlginç olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İsmail Aykuş (49) binasının altından fay hattı geçtiğini kaydederek, “Binam yarıldı, duvardaki yarıklardan yılan, böcek her şey giriyor, yani durulacak gibi değil. Evde ailem ile birlikte korku içinde yaşıyoruz, ev bir gün üstümüze çökecek diye korkuyoruz. Duvarlardaki yarıklar her sene tamir yaptırmamıza rağmen açılıyor. Yarıklara ellerimiz giriyor. Ahırda da yarıklar var hayvanlar içinde korkuyorum” diye konuştu.
Aykuş ailesi duruma çözüm bulunup, kendilerine yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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