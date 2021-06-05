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Ağabeyini döven kişiyi öldüren bekçinin ilk ifadesi ortaya çıktı

05.06.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, Şehmus Devrin'i (30) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan bekçi A.Y. (27) ve ağabeyi Y.Y. tutuklandı, akrabaları E.Y. ve İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Bir anlık öfkeye kapılıp kendimi kaybettim, çok pişmanım" dediği belirtildi.

Ağabeyini döven kişiyi öldüren bekçinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Olay, perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Devrin, otomobille sokaktan geçen husumetli olduğu Y.Y.'yi durdurup, darbetti. Daha sonra durumu yakınlarına haber veren Y.Y., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olan kardeşi A.Y. ve akrabalarıyla beraber olayın yaşandığı noktaya geldi. Şehmus Devrin’in bir otomobille sokaktan geçtiğini gören Y.Y. ve arkadaşları, aracı durdurdu. Tekrar kavga çıkınca, A.Y. belinden çıkardığı tabancayla otomobildeki Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Şehmus Devrin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan A.Y. ve ağabeyi Y.Y., yaklaşık 500 metre uzaklıkta yakalandı. Polis, A.Y.'nin akrabası olan İ.Y. ve E.Y.’yi de gözaltına aldı. A.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Bir anlık öfkeye kapılıp kendimi kaybettim, çok pişmanım" dediği belirtildi.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Y. ve Y.Y. kardeşler tutuklanırken, İ.Y. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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