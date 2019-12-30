Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Elazığlı İdris Başpınar, ağaç kovuğunda bulup bakımını üstelendiği “Leydi” adını verdiği yavru sincaba adeta “annelik” yapıyor. Yukarı İçme Mahallesi’nde yaşayan Başpınar, 1,5 yıl önce bahçede gezerken ağzında sincapla hızla kaçan bir sansara rastladı. Başpınar bir süre sonra bir ağaç kovuğundan ses geldiğini fark etti. Ağaç kovuğunda yeni doğmuş üç sincap yavrusu gören Başpınar, annesiz kalan yavruları evine getirerek bakımını üstlendi.

Başpınar, süt, fındık, fıstık ve ceviz ile beslediği sincap yavrularına “Leydi”, “Paşa” ve “Doğa” adını verdi. Başpınar, 1,5 yıl özenle baktığı ve büyüttüğü sincapları daha sonra doğaya bıraktı. Erkek sincaplar doğaya adapte olurken “Leydi” annesi gibi gördüğü Başpınar’a geri döndü. Leydi’ye, babasının işlettiği kıraathanede ağaç kütüklerinden hazırladığı yuvada gözü gibi bakan Başpınar’ın sincap ile dostluğunu görenler hayranlık duyuyor.

İLK 6 AY İNEK ve KEÇİ SÜTÜYLE BESLEDİ

Başpınar yaptığı açıklamada, anneleri sansar tarafından kaçırılan, doğada tesadüfen bulduğu sansar yavrularına 1,5 yıl baktığını, ilk 6 ay boyunca yavruları inek ve keçi sütü ile beslediğini söyledi.

Sincapları ağaç kovuğunda bulduğunda henüz gözlerini dahi açmadıklarını dile getiren Başpınar, “Gözlerini açtıklarında anne olarak ilk beni gördüler.” dedi.