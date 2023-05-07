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Ağır hasardan hafif hasara dönüştü! Site sakinleri tedirgin

07.05.2023 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da depremler sonrası ağır hasarlı raporu verilen sitenin sakinleri, yapılan itiraz üzerine raporun hafif hasara çevrildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, riskli gördükleri evlerinin yıkılması planlanırken bir anda oturulabilir denmesine anlam veremediklerini söylediler.

Ağır hasardan hafif hasara dönüştü! Site sakinleri tedirgin

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan Marmara Life evleri için ağır hasar raporu verildi. Ancak bazı site sakinlerinin itirazı sonrası yeniden yapılan değerlendirmede raporun hafif hasarlıya çevrildiğini iddia eden site sakinleri, bu duruma tepki gösterdi.

Site önünde toplanan vatandaşlar, depremlerde 3 bloktan oluşan sitedeki evlerinin ağır hasar aldığını ve yapılan iki kontrolde de bunun kayda geçtiğini söylediler.

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Ancak itiraz süresinin başlaması ile bazı site sakinlerinin bu duruma itiraz etmesi ile yeniden gelen ekibin evlerine "oturulabilir raporu" verdiğini öne süren depremzedeler, "Buraya hafif hasar veren mühendis arkadaşlar ve itiraz eden komşularımız gelsinler burada otursunlar, biz de oturalım. Burasının bize mezar olmasını istemiyoruz. Depremden sonra tüm yetkililer Bostanbaşı’nın sulak bir alan olduğunu ve yüksek katlı imarın hata olduğunu, bunun için de ağır hasarlı binaların yıkılması gerektiğini söylediler. Ancak şimdi ne değişti de buralar için oturulabilir raporu veriliyor. Bir sonraki depremde burası ne kadar güvenli olacak, burada ölmek istemiyoruz. Biz de TOKİ tarafından yapılan 4-5 katlı sağlam binalarda oturmak istiyoruz." dediler. (İHA)

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deprem Malatya

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