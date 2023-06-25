HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları... Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılıyor

Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları... Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılıyor

25.06.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da kıyıya çıkan su maymununun temizlenme anları kayıt altına alındı. Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, bölgenin ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Kürk üretimi için ana vatanları Güney Amerika'dan çevre ülkelere getirildikten sonra çiftliklerden kaçan su maymunları (myocastor coypus), Ağrı Dağı eteklerinde yaşıyor.

Sulak alanlarda yüzerken ya da beslenirken görülebilen su maymunları, Güney Amerika'yla benzer iklimdeki Iğdır'da sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, bölgenin ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda kıyıya çıkarak temizlenen su maymunu, AA ekibi tarafından görüntülendi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bitlis! Aniden ortaya çıktı... Korku dolu anlara neden olduYer: Bitlis! Aniden ortaya çıktı... Korku dolu anlara neden oldu
Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Her yer bir anda beyaza büründüHaziran ayında şaşırtan görüntü! Her yer bir anda beyaza büründü
Anahtar Kelimeler:
Iğdır su maymunu

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Flaş açıklama: "Teklifi kabul etti"

Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Zonguldak'taki yük gemisinde 'mayın' alarmı...

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.