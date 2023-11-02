Ağrı kesici bağımlısı olduğu iddia edilen doktor açığa alındı! İlaçları hastaları üzerinden reçete edip...

Bursa’da İznik Devlet Hastanesi’nde görevli genel cerrahi uzmanının ağrı kesici bağımlısı olduğu ve ilacı da hastaları üzerinden reçete ederek, kullandığı iddia edildi. Hakkında soruşturma açılan doktorun açığa alındığı öğrenildi.

İLACI HASTAYA REÇETE EDEREK TEMİN EDİYORMUŞ

Olay, İznik Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı M.A’nın, hastaneye tedavi için gelen kanser hastası G.U’nun, eşi A.U., üzerinden damar yolu ile verilen ağrı kesiciyi reçete etmesiyle ortaya çıktı. Kendisi üzerinden uyuşturucu ilaç yazıldığını fark eden A.U., savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

AÇIĞA ALINDI

Hakkında soruşturma açılan ve ağrı kesici ilacın bağımlısı olduğu iddia edilen doktorun açığa alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. (İHA)









