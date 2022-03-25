Ağrı, şişlik, akıntı... Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir? Kıl dönmesi tedavi edilmezse ne olur?

Belirtilerin ortaya çıkması genellikle zaman aldığından tanı konulduğunda çoğu zaman ilerlemiş süreçteki kıl dönmesi ile karşılaşılır. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi. Tanıdaki en önemli belirti kuyruk sokumundaki toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerdir.
Anestezi gerekmeksizin, ameliyathane, anestezi tetkikleri gibi işlemlerle uğraşmadan, 15 dakika içinde günlük hayatınıza döndüğünüz bir tedavi yöntemidir.
Tedavinizi gerçekleştirirken tek kullanımlık cihazlar kullanmaktayız. Böylece tedaviniz size özel ve zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Hastanede yatış, işinizden alıkoyacak ağrı, pansuman ya da günlük hayatınızı idame etmenize engel bir durum oluşmamaktadır. 15 dakika sonra hayatınıza devam edebilmenin konforunu yaşarsınız.
İşlem sonrası aynı gün işe gidebilir, spor yapabilir, sınavınıza ya da dersinize devam edebilirsiniz.
Teşhis ve tedavisinin mutlak yapılması gereken bir hastalıktır. Kişi tarafından ihmal edildiği, tedavi edilmediği taktirde başlarda akut seyreden durum kronik hale dönüşebilmektedir. Kıl dönmesi tedavi edilmezse hastaya vereceği zararlar şunlardır:
Tedavi edilmediğinde kronik hali alır ve hastaya ciddi ağrılar verir.
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