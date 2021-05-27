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Ağustos böcekleri 17 yıl sonra çiftleşmek için yeryüzüne çıktılar!

27.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı. En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, üremek için yeryüzüne çıktığı ABD'nin yaklaşık 15 eyaletinde meraklılarının ilgisini çekiyor.

Amerikalı böcek bilimcilere göre, dünyada yaklaşık 3 bin ağustos böceği türü bulunuyor ancak sadece 7 türü periyodik aralıklara 13 ya da 17 yılda bir yeryüzüne çıkıyor.

Bu türlerin hemen hemen hepsi, Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde ve doğu yakasında ortaya çıkıyor, hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor, bitki köklerindeki sıvıları emerek besleniyor.

AKŞAM SAATLERİNİ TERCİH EDİYORLAR

Böcek bilimciler, bu böcek türünün 17 yıl boyunca kış uykusunda olmadığını, oldukça yavaş büyüdüklerini söylüyor. Bu böcekler genelde sürü şeklinde ortaya çıkıyor ve diğer canlılara yem olmamak için akşam saatlerini tercih ediyor. Ağaçlara ya da dikey yerlere tırmanan kırmızı gözlü böcekler, yerden ayrılır ayrılmaz kabuklarını bırakmaya başlıyor.

YUMURTALARINI AĞAÇ DALLARINA BIRAKIYORLAR

Bazıları karınca, kuş, kedi, köpek gibi hayvanlara yem oluyor, ağaçların tepesine ulaşabilenler ise çiftleşiyor. Yeryüzünde kaldıkları 4 ila 6 haftalık sürede çiftleşen bu böcekler, yumurtalarını ağaç dallarına bırakıyor.

Çiftleşen ağustos böcekleri yaşam döngülerini tamamlayıp ölürken yumurtalardan çıkan larvalar da ağaç dallarından düşüp toprakla buluşuyor, yer altına döndükten sonra 17 yılın ardından çiftleşmeye hazır yetişkinler olarak yeniden yeryüzüne çıkıyor.

YİYENLER DE VAR

Yağ oranı düşük, protein oranı ise yüksek olduğu belirtilen ağustos böceklerini yiyenler de var. Ağustos böceğinin görüldüğü eyaletlerden Maryland'de bir şekerleme şirketi, bu böcekleri çikolatayla kaplayarak satıyor.

(AA)

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