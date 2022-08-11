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Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

09.08.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapanların olmazsa olmazı elbette ki kaliteli bir antrenman kıyafeti. Spor yaparken terlemenizi önleyen ve içinde rahat etmenizi sağlayan tayt veya eşofman takımları spor yapanlar için büyük önem taşıyor. Eğer siz de hem rahat hem de şık bir egzersiz kıyafeti arayışındaydanız doğru yerdesiniz. Sizin için seçtiğimiz ürünleri gelin birlikte inceleyelim.

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

Spor yaparken rahatlık ve konfor arayışında olan ve aynı zamanda da tarzından ödün vermek istemeyenler için hem rahat hem de şık birçok antrenman kıyafeti bulunuyor. Sizin için hazırladığımız oldukça kullanışlı antrenman kıyafetlerinden oluşan listemize göz atarak hem rahat hem şık modellerden hızlıca seçim yapabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Spor yaparken bile tarz olun: DeFacto U8151AZ Batik Baskılı Beli Lastikli Spor Sütyen ve Biker Şort Takım

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

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Evde veya spor salonunda egzersiz yapmak, çoğu insan için vazgeçilmez bir tutku. Özellikle son moda egzersiz kıyafetleri, hem tarzınızı yansıtıyor hem içerisinde rahat hareket edilebiliyor. Son yılların yükselen markası olan DeFacto, U8151AZ Batik Baskılı Beli Lastikli Spor Sütyen ve Biker Şort Takım ile aradığınız özellikleri size sunuyor. Elastan ve polyester kumaşların karıştırılması ile tasarlanan ürün, rahatlığınızı garanti ediyor. Batik baskı, ürünün şık duruşuyla ön plana çıkarak stilinizi tamamlıyor. Takım, yumuşacık kumaşının yanı sıra elastik yapısıyla antrenman sırasında rahatsızlık vermiyor. Hafif kumaştan tasarlanan ürün; yoga, koşu, pilates veya meditasyon yaparken rahatlıkla kullanılabiliyor.

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2. Fazlalıklarınızdan kurtulurken fit görünün: Pierre Perre Dikişsiz Örme Kadın Sporcu Kısa Tayt & Bra Set Takım

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

Sıcak yaz aylarında uzun taytlar yerine kısa olanlar daha çok tercih ediliyor. Pierre Perre Dikişsiz Örme Kadın Sporcu Kısa Tayt & Bra Set Takım, yaz ayları için tercih edilebilecek en iyi modeller arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen takım, toparlayıcı özelliğiyle ve push up desteğiyle vücut hatlarınızı fit göstermeyi başarıyor. Ürünün esnek ve nefes alabilen kumaşı, hareket özgürlüğü sağlarken aşırı terlemeden oluşabilecek lekeleri önlüyor. Kaslarınızı daha belirgin yapan takım, özel dikiş hatlarıyla üzerinizde mükemmel bir duruş sergiliyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Tüm dikkatleri üzerinize toplayın: FASHIONTAYT Spor Etek Takım Tayt

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

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Tarz ve farklı antrenman kıyafeti arayıp bulamayanlara son dönemin yükselen markası FASHIONTAYT, Spor Etek Takım Tayt ile cevap veriyor. Şıklığıyla günlük hayatta bile rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, rahatlığıyla dikkat çekiyor. Yüksek bel kesimi ve özel kavisli dikiş tekniği sayesinde vücut hatlarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarıyor. Üstelik ürünün toparlayıcı ve sıkılaştırıcı özelliği, kıskanılacak hatlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Kumaşının özel malzemesi, terlemenizi önleyerek egzersizlerinizin rahat geçmesini sağlıyor. Dört farklı rengini bulabileceğiniz takım, kesinlikle iç göstermiyor. Likralı kumaşıyla yoga, pilates veya fitness dilediğiniz sporu rahatlıkla yapabiliyorsunuz.

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4. Antrenman yaparken konforun keyfine varın: Colombia Erkek Düz Bisiklet Yaka Comfort Eşofman Takımı

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

Fitness ve koşu gibi çok efor sarf ettiğiniz spor branşları sırasında konforlu bir antrenman kıyafeti giymek kurtarıcı olabiliyor. Colombia Erkek Düz Bisiklet Yaka Comfort Eşofman Takımı, rahatlığın yanı sıra pamuklu kumaşıyla özellikle yürüyüş ve koşularınızın rahat geçmesini sağlıyor. Sadeliğiyle çoğu spor tutkununun ilk tercihi olan Colombia markalı antrenman kıyafeti, kalitesiyle sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Farklı renk seçeneklerini de bulabileceğiniz ürün, uzun yıllar kullanılabiliyor. Pamuklu kumaşıyla yaz akşamlarının kurtarıcısı olan takım, günlük kullanım için de tercih ediliyor. Kullanıcılardan beş yıldız almayı başaran ürünü incelemenizi öneriyoruz.

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5. Tulum rahatlığını yaşayın: LizzSpor Yoga Pilates Fitness Spor Tulumu

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

Spor markaları arasında oldukça beğenilen LizzSpor, sevilen tulum modellerine bir yenisini daha ekliyor. Rahatlığı ve şıklığıyla kullanıcılardan iyi yorumlar alan LizzSpor Yoga Pilates Fitness Spor Tulumu, çoğu egzersiz için kullanılabiliyor. Esnek kumaşıyla hareket özgürlüğünüzü sınırlamayan ürün, pratikliğiyle dikkat çekiyor. Salonların en şık ve zarif sporcusu olacağınızı kesinlikle garanti ediyor. Toparlayıcı özelliğe sahip ürün, vücut hatlarınızı daha güzel gösteriyor. Günlük hayatta bile kullanabileceğiniz antrenman tulumu, iç göstermiyor ve potluk yapmıyor. Üstelik sırt detayıyla da oldukça hoş ve tarz bir görünüm sunuyor.

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6. Spor yaparken sauna etkisini yaşayın: Sauna Suit Unisex Zayıflama İncelme Yağ Yakma Spor Kıyafeti

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

Spor yaparken zayıflamanıza yardım edecek bir ürün arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sauna Suit Zayıflama İncelme Yağ Yakma Spor Kıyafeti, hayallerinizdeki vücuda kavuşmanıza yardımcı oluyor. Hem fit hem sağlıklı bir görünüm için antrenman yaparken ekstra terlemenizi sağlayan kıyafet, hızlı sonuç almanızı sağlıyor. Polimer kumaştan yapılan ürün, vücut ısınızı içeride hapsederek yağ yakımını hızlandırıyor. Bu sayede bel, bacak, basen ve göbek çevresinde hızlı ve etkili sonuçlar alınabiliyor. Yürüyüşlerde veya spor yaparken kullanabileceğiniz antrenman kıyafeti, teri dışarıya vermiyor ve rahat bir kullanım sunuyor.

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7. Neon renkleri sevenler için: Havens Yeşil Neon Brasilian Taytlı Takım

Ağustos'un yükselen modası olacak en beğenilen egzersiz kıyafetleri

Eski aerobik videolarında gördüğünüz neon tayt takımlarına hayransanız sıradaki önerimiz sizin için gelsin. Havens Yeşil Neon Brasilian Tayt Takım, tarzıyla fark yaratıyor. Retro TV dönemlerine dönmenizi sağlayan brasilian model taytlar, renkleriyle neşeli stilinizi tamamlıyor. Ürünün esnek kumaşı, hareket özgürlüğü sağlarken üzerinize tam oturarak fit görünmenize yardımcı oluyor. Hem spor hem tarz duruşa sahip olan model, çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabiliyor. Üstelik zumba, pilates, yoga, fitness veya koşu her spor dalı için kullanılabiliyor. Ayrıca dalgıç kumaştan üretilen takım, terleme oranını en aza indiriyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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