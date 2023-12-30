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  4. Ahmet Çakar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı: ‘Benim reisimdir! Bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz!’

Ahmet Çakar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı: ‘Benim reisimdir! Bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz!’

30.12.2023 12:18 | Son Güncelleme:
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Türkiye Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizini konuşmaya devam ederken spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan da canlı yayında dikkat çeken bir çıkış geldi. Çakar "Sayın Cumhurbaşkanım bir vatandaş olarak benim reisimdir, Türkiye'nin 1 numarasıdır. Sayın Erdoğan bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz, bırakmamalı. Bu da spora siyaset falan değildir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı: ‘Benim reisimdir! Bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz!’

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanacak olan ancak Suudi yönetiminin skandal dayatmalarından dolayı iptal edilen maçın yankıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı. TV100 yayınına bağlanan spor yorumcusu Ahmet Çakar ise yaşanan bu krizi değerlendirirken dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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"SAYIN ERDOĞAN BU YAPILANI KİMSENİN YANINA BIRAKMAZ"

Ahmet Çakar canlı yayında Suudi Arabistan’da yaşanan krizi şu sözlerle değerlendirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım bir vatandaş olarak benim reisimdir, Türkiye'nin 1 numarasıdır. Futbolda da benim ağabeyimdir. O da bir futbolcudur. Sayın Erdoğan bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz, bırakmamalı. Bu da spora siyaset falan değildir. Yok ya! İki tane zibidi bizi orada Türkiye’yi rezil kepaze edecek, Sayın Cumhurbaşkanı da onları görevden almayacak ya da hesap sormayacak. Öyle bir dünya yok!" ifadelerine yer verdi.

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