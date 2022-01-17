Ahmet Çalık'ın Kur'an okuduğu video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Geçtiğimiz hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın Kuran'ı Kerim okuduğu anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video paylaşım rekoru kırdı.
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçtiğimiz hafta Ankara- Niğde yolunda kaza yaptı. Bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole uçan Ahmet Çalık, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. 27 yaşında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği anlaşıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Olay sonrası sosyal medyada ise Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu video paylaşım rekorları kırdı.
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