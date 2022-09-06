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Ahmet Davutoğlu canlı yayında açıkladı! İki ayrı aday çıkarsa 6'lı masa dağılır mı?

06.09.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin oluşturduğu 6'lı masayla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Davutoğlu, '6'lı masa dağılır mı?' sorusuna "İki ayrı aday çıksa dahi 6'lı masa dağılmaz. Milletvekilliği seçimlerinde de farklı kombinasyonlar olabilir." yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu canlı yayında açıkladı! İki ayrı aday çıkarsa 6'lı masa dağılır mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masaya ilişkin aday sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Davutoğlu, "İki ayrı aday çıksa dahi 6'lı masa dağılmaz. Milletvekilliği seçimlerinde de farklı kombinasyonlar olabilir." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de, 'Liderler Özel' programına konuk olan Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

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Davutoğlu "6'lı masa dağılır mı?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Ben ümit etmiyorum ama 6'lı masa, bir yerine iki aday çıkardı. Böyle bir durumda yine de masanın birliği ve devamlılığı sağlanır. Veya bir aday çıktı ama bugünkü seçim sistemiyle seçime girerken bütün partilerin tek bir listeden girmesiyle avantaj olmayacak bir durum da söz konusu. Bu durumda belki milletvekili seçimlerinde ikili üçlü başka kombinasyonlar olabilir. Ama masa dağılmaz. Masanın ortak yönetme iradesi sürdükçe masa dağılmaz. Anlaşmalı olarak masadan milletvekili seçimlerinde farklı kombinasyonlar çıkabilir."

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Ahmet Davutoğlu 6'lı masa gelecek partisi

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