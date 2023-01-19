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Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Şehir Üniversitesi' yanıtı! 'Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var...'

19.01.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi ve yolsuzluk ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu yolsuzluk suçlamasına ilişkin, "Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var, araştırma-soruşturma komisyonu kurulsun. Önce benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarım ile birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın" dedi. İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları...

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Şehir Üniversitesi' yanıtı! 'Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi" sözlerine yanıt verdi.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDDİALARI

Davutoğlu, Şehir Üniversitesi'nin tarihinde hiçbir hukuksuzluk olmadığını söyleyerek "Herhangi bir hukuksuz işleme dayalı da herhangi bir delillendirilmiş bir isnat söz konusu olmamıştır. Aksine Şehir Üniversitesi'nin kapatılma sürecinde çok sayıda hukuksuz işlem yapılmıştır" diye konuştu.

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YOLSUZLUK İDDİALARINA YANIT

Davutoğlu, yolsuzluk suçlamasına ilişkin de "Madem ki ortada bir yolsuzluk iddiası var; yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bütün bakanlarla ilgili araştırma-soruşturma komisyonu kurulmalı. Sayın Erdoğan samimiyse bu komisyonu kursun, önce de benim mal varlığım araştırılsın, birinci derece akrabalarım ile birlikte. Ama hemen arkasından Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın mal varlığı araştırılsın. Niye kaçıyorsunuz? Siyasi olarak arınma vakti, hadi arınalım. Bu çalışma neticesinde izah edemeyeceğimiz bir mal varlığı ortaya çıkarsa hazineye devredilsin, şehit yakınlarına, gazilere, yetimlere verilsin. Kaynakları da savunma sanayisine aktaralım" dedi.

DHA

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