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Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesince bu yıl "Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır" başlığıyla, makale dalında gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'', makale dalında "Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır" başlığıyla yapılacak.

Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında organizasyonun detaylarını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yarışmanın yeni edebi eserlerin ve edebiyatçıların ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyledi.

Dünyanın her tarafından yarışmacının eserleriyle etkinliğe katıldığını belirten Dündar, "Bu kadar ilgi gören bu yarışmayı, sadece yarışma olmaktan çıkarıp Ahmet Hamdi Tanpınar etkinliklerine dönüştürdük. Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, dergisi ve yarışması ile bütün yıla yayılan önemli bir çalışma oldu." dedi.

Dündar, yarışmanın her yıl farklı bir edebi tür üzerine yapıldığını aktardı.

Bu seneki etkinliğin, "Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır" başlığıyla makale dalında olacağı bilgisini veren Dündar, şöyle konuştu:

"3 Mayıs'ta sona erecek yarışmamızın katılım koşullarını internet sitemizde ilan ettik. Tüm yarışmacıların buradan gerekli bilgileri almalarını diliyoruz. Ülkemizin ve dünyadan tüm edebiyatseverleri yarışmamıza davet ediyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar etkinliklerinin bir diğer ayağı olan sempozyumu da haziran ayında gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli edebiyatçıların Tanpınar'a yazdığı makalelerinin sunulacağı sempozyumun ardından makale yarışmasının sonuçları açıklanacak. Yılda bir defa yayımlanan 'Tanpınar Zamanı' dergimiz de hazırlanıyor, sempozyum zamanında yayımlanmış olacak. Yaşadığı dönemde kıymeti anlaşamamış, eserleri ve fikirleri sükut suikastına uğramış kıymetli yazar, şair ve fikir adamı Tanpınar'ı bu şekilde geleceğe taşıyoruz."

Belediye Başkanı Dündar, jüri üyelerinin değerlendireceği eserler arasından dereceye girenlere sırasıyla 10 bin, 7 bin 500, 5 bin lira ve mansiyon sahiplerine 2 bin 500 lira ödül verileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa edebiyat yarışma

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