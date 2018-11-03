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AHMET KURAL'IN AVUKATI SİBEL AYDIN'DAN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA Şarkıcı Sıla'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında şikayette bulunduğu ve koruma tedbiri aldırdığı Ahmet Kural'ın avukatından açıklama geldi.

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA

Şarkıcı Sıla'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında şikayette bulunduğu ve koruma tedbiri aldırdığı Ahmet Kural'ın avukatından açıklama geldi. Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, Kural'ın Pazartesi günü ifade vermek için savcılığa gideceğini belirterek, "Olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir" dedi.

Avukat Sibel Aydın'ın açıklaması şöyle:

1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00'da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikâyeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30'da Çağlayan adliyesine giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey'in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir.

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