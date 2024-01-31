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  4. Ahmet Söylemez yakalandı, çetesi çökertildi! Tehditle para istiyor, vermeyeni öldürüyorlardı

Ahmet Söylemez yakalandı, çetesi çökertildi! Tehditle para istiyor, vermeyeni öldürüyorlardı

31.01.2024 09:19 | Son Güncelleme:
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Ahmet Söylemez'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda Söylemez'le birlikte 9 kişi yakalandı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; söz konusu çete baskıyla haraç kesiyor, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ediyordu.

Ahmet Söylemez yakalandı, çetesi çökertildi! Tehditle para istiyor, vermeyeni öldürüyorlardı

Kafes-33 operasyonları için 4 ilde düğmeye basıldı; İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleşen operasyonlarla Ahmet Söylemez'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

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Operasyonda Söylemez'le birlikte 9 kişi yakalandı.

PARA VERMEYİ REDDEDEN ÖLÜMLE YÜZLEŞİYORDU

Yerlikaya çetenin faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri aktardı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün;

  • İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri,
  • İş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri,
  • Para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çete
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