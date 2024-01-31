Ahmet Söylemez yakalandı, çetesi çökertildi! Tehditle para istiyor, vermeyeni öldürüyorlardı

Kafes-33 operasyonları için 4 ilde düğmeye basıldı; İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleşen operasyonlarla Ahmet Söylemez'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonda Söylemez'le birlikte 9 kişi yakalandı.
Yerlikaya çetenin faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri aktardı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün;
İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024
Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9⃣ Şüpheli Yakalandı❗️
Organize Suç Örgütlerine,… pic.twitter.com/c6QiBEMOtZ