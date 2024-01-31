Ahmet Söylemez yakalandı, çetesi çökertildi! Tehditle para istiyor, vermeyeni öldürüyorlardı

Kafes-33 operasyonları için 4 ilde düğmeye basıldı; İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleşen operasyonlarla Ahmet Söylemez'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda Söylemez'le birlikte 9 kişi yakalandı.

PARA VERMEYİ REDDEDEN ÖLÜMLE YÜZLEŞİYORDU

Yerlikaya çetenin faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri aktardı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün;

İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri,

İş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri,

Para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9⃣ Şüpheli Yakalandı❗️



Organize Suç Örgütlerine,… pic.twitter.com/c6QiBEMOtZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





