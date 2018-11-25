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Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde olay yaratacak bir iddia ile gündemde. Takan, 'Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!' başlıklı yazısında, AK Parti kulislerine dayandırdığı ses getirecek bir olayı aktardı.

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan, yerel seçimlere aylar kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiasıyla gündemi sarstı. Takan, 'Saray kaynaklarından' edindiği bilgiler ışığında kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı için Süleyman Soylu'yu düşündüğünü aktardığını ve bu karara Emine Erdoğan ve Berat Albayrak'tan şiddetli bir itiraz geldiğini öne sürdü.

İşte Ahmet Takan yazısındaki ilgili bölüm;

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi uzunca bir süre Ankara, İstanbul ve İzmir için konuşuldu. İktidar içindeki çevreler, Soylu'nun bu 3 ilden hangisinden aday gösterilirse gösterilsin kazanacağını iddia edip durdular. Ancak kazın ayağı öyle değildi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden kesinlikle ayrılmak istemiyordu. Hatta, bir ara, MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin de devreye girip Cumhur İttifakı pazarlıklarında Soylu'nun Bakanlık görevinde devam etmesini şart koştuğu da rivayet edildi. Peki gerçek neydi?.. AK Parti kulislerine göre; belediye başkan adayı olmak istemeyen Süleyman Soylu'ya veliahtlık kavgasında rakibi damat Berat Albayrak tuzak kuruyordu. Berat Albayrak, Soylu'nun İzmir'den aday yapılması için çalışıyordu. Çünkü, İzmir'de AK Parti'nin kaybetmesine kesin bir gözle bakıldığı için Soylu'dan kurtulacak ve bir taşla iki kuş vuracaktı. Soylu tuzağı görüyordu ancak emir demiri kestiği için çaresizdi.

O gece sabahın erken saatlerine kadar çalkalandı Ankara... Sarayda aile içinde büyük tartışma yaşanmıştı. Saray kaynaklarından aldığım bilgilere göre; R, Erdoğan, damat Albayrak'ın da dahil olduğu yakın aile bireyleri ile gece yaptığı toplantıda İstanbul belediye başkanlığına aday gösterilecek isim konusunda kriz çıkmıştı. Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı'na, Süleyman Soylu'yu düşündüğünü söyleyince başta Emine Erdoğan ve damat Berat Albayrak olmak üzere şiddetli bir itiraz ve muhalefet ile karşı karşıya kalmıştı. R.Erdoğan, "anketler, Süleyman Soylu ile kazanacağımızı gösteriyor. Mecburuz" demesi bile iç isyanı bastıramamıştı.'

İleride televizyon dizlerine senaryo konusu olabilecek bir hanedan kapışması izliyoruz. AK Parti'de, "saray içi bir darbeden" söz edenler bile var!.."

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Nasıl bir anket o 20 tane soylu koysa kazanamaz. Yıldırım a kurban olmuş. Yıldırım aday olsun gözü kapalı kazanır. Bir kere soyluda karakteristik özellik yok Baktığın zaman adam dersin bunda o tip yok. Adayım Bin Ali
saraydaki entrikalarda Süleyman Soylu gibi bir şahini hükümetten ve kabineden uzaklaştırmak için yapılmış bir oyundur.Soyluya karşı olan sevgi ve sempati karşısında revize etmenin en kibar yolunu bulmuşlar.aylardır hissedilen bu gerginlik karşısında soyluyu koparacaklar.beklenen sona yaklaşıldı sanırım.damat sevinsin.
Emine Erdogan dan tepki gelmis :D Zaytung mu bu !
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