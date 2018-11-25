Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan, yerel seçimlere aylar kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiasıyla gündemi sarstı. Takan, 'Saray kaynaklarından' edindiği bilgiler ışığında kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı için Süleyman Soylu'yu düşündüğünü aktardığını ve bu karara Emine Erdoğan ve Berat Albayrak'tan şiddetli bir itiraz geldiğini öne sürdü.

İşte Ahmet Takan yazısındaki ilgili bölüm;

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi uzunca bir süre Ankara, İstanbul ve İzmir için konuşuldu. İktidar içindeki çevreler, Soylu'nun bu 3 ilden hangisinden aday gösterilirse gösterilsin kazanacağını iddia edip durdular. Ancak kazın ayağı öyle değildi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden kesinlikle ayrılmak istemiyordu. Hatta, bir ara, MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin de devreye girip Cumhur İttifakı pazarlıklarında Soylu'nun Bakanlık görevinde devam etmesini şart koştuğu da rivayet edildi. Peki gerçek neydi?.. AK Parti kulislerine göre; belediye başkan adayı olmak istemeyen Süleyman Soylu'ya veliahtlık kavgasında rakibi damat Berat Albayrak tuzak kuruyordu. Berat Albayrak, Soylu'nun İzmir'den aday yapılması için çalışıyordu. Çünkü, İzmir'de AK Parti'nin kaybetmesine kesin bir gözle bakıldığı için Soylu'dan kurtulacak ve bir taşla iki kuş vuracaktı. Soylu tuzağı görüyordu ancak emir demiri kestiği için çaresizdi.