Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul adaylığında yaşandığı iddia edilen krizi köşesine taşıyan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın belediye meclis üyelerini kendisinin belirlemek istediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'O zaman Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile beraber çalışın. Onlarda da isimler var' yanıtını aldığını öne sürdü. İşte Ahmet Takan'ın ses getirecek yazısında ilgili o bölüm; "AK Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir dahil 40 belediye başkan adayı 24 Kasım Cumartesi günü açıklanacak denilirken, İstanbul'daki aday krizi ise gündem yarattı. Kriz giderilemeyince yandaş medya aracılığıyla 3 büyükşehir adaylarının Salı günkü grup toplantısında duyurulacağı tezgahına yatıldı, "heyecan-eşiğini attırma" numarasıyla... O gün, sadece İstanbul'u açıklamasalardı her şey gün yüzü gibi ortaya çıkacaktı. Salı gününe kadar kriz giderilmeye çalışıldı ama aile içinde bir türlü mutabakat sağlanamıyordu. Sağda solda kıyısından köşesinden de olsa İstanbul'a kesin aday gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın sıkıntıları yazılıyordu... Salı günü de AK Parti'nin İstanbul adayının ismini duyamadık. Damat Berat Albayrak ile R. Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın odasına yaptığı ziyaretlerle meşgul olduk. Yandaşların tüm çabalarına rağmen sıkıntı saklanamadı, ortaya döküldü.

İktidarda, İstanbul Belediye Başkan adaylığı konusunda yaşanan krizin ardındaki gerçek neydi? Yok efendim, Binali Yıldırım protokolde yer sıkıntısına düşmüş... Yok efendim, ilçe belediye başkan adaylarının kendisine danışılmadan belirlenmesine çok bozulmuş...Vs..Vs.. Bazıları doğru, bazıları yanıltıcı bilgiler.. Aslında tümü işin magazin tarafı. Saraydaki anketler, İstanbul'da AK Parti ile CHP arasında çok az bir farka işaret ediyor. Seçim sonucunu etkileyecek önemli bir kararsız kitlede var. Aslında, R. Erdoğan'ın kafasında ne Binali Yıldırım ne de Süleyman Soylu var. Onun gönlünden geçen hali hazırdaki belediye başkanı Mevlüt Uysal. Ancak Uysal'ın az tanınırlığı yüzünden anketler düşük geliyor ve seçim kaybedilme riski çok yüksek görünüyor. Binali Yıldırım ise önüne gelen bu büyük fırsatta geçmiş tecrübelerini de göz önünde bulundurarak zincirleri kırarak İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Olayın aslı şu; saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ın belirlediği ilçe belediye başkan adaylarına pek öyle bir itirazı yok. Sadece bazı ilçe belediye başkanlıklarına kendine yakın isimleri oturtmak için pazarlık yapıyor, ısrarcı oluyor. Bir de belediye meclis üyelerinin belirlenmesinin kendisine bırakılmasını istiyor. İşte büyük kriz de tam bu noktada çıkıyor. Yıldırım, "Belediye meclis üyelerini ben belirleyim" deyince Erdoğan da "O zaman Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile beraber çalışın. Onlarda da isimler var" cevabını veriyor ve beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor: