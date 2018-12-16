HABER

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 08:04 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 2019 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Takan, kaleme aldığı 'Anketler, MİT'in görev alanı mı?.. ' başlıklı yazısında AK Parti içinde bugüne kadar eşi benzeri yaşanmamış bir skandalın patladığını öne sürdü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunulduğunu söyledi.

Ahmet Takan yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıltıcı anketler sunuldu!

Ahmet Takan, yerel seçimler öncesinde çok konuşulacak bir iddia ile gündemde. Takan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yapılan anketlerde 6 ve 7'nci sıralarda çıktığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda yanıltıcı anketler sunulduğunu iddia etti.

ahmet-takan

İşte Ahmet Takan'ın yazısındaki ilgili o bölüm;

"AK Parti içinde çok üst düzey kaynaklardan ulaştığım bilgilere göre; isabetli seçim anketleri ile bilinen partide onların deyimi ile bugüne kadar eşi benzeri yaşanmamış bir skandal patladı. Bazı kaynaklar, R. Erdoğan'ın kulağına, adaylığı ilan edilen Özhaseki'nin anketlerde 6 ve 7'nci sıralarda çıktığını ve kendisine yanıltıcı anketler sunulduğu bilgisini üfledi.

Erdoğan, söylenenlere itibar edip bu bilginin  kendisinden gizlendiğine inanınca küplere bindi. Erdoğan, aynı anketlerin orjinal halini şirketten istetti. Gerçeği görüp hesap sorunca da, "bilgisayarlara sızılmış, sonuçlar değiştirilmiş" savunması yapıldı.

AK Parti kulislerinde, bunun üzerine, Erdoğan'ın talimatıyla MİT uzmanlarının bazı bilgisayarlara el koyup inceleme yaptığı konuşuluyor. Mehmet Özhaseki'ye yakınlığı ile bilinen AK Parti AR-GE başkanı Hamza Dağ ile seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz'un durumun zor olduğu ileri sürülüyor. 

Cumhur ittifakının ve onlar adına kapı arkalarında  çalışanların Mansur Yavaş'ın Ankara'da karşısına aday çıkarmakta zorlandığı bir gerçek. İktidar ve küçük ortağının sadece Ankara'da değil diğer yerlerde de isim bulmakta zorlandığı da diğer bir gerçek... Eğer, Mehmet Özhaseki bir şekilde adaylıktan çekilirse hiç şaşırmayacağım!.."

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Tren kazasının ardından yeni gelişmeTren kazasının ardından yeni gelişme
Bahçelievler'de park halindeki otomobil alev alev yandıBahçelievler'de park halindeki otomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Takan Yeniçağ Recep Tayyip Erdoğan mit anket seçim sonuçları yerel seçim Mehmet Özhaseki Melih Gökçek Ankara ak parti akp

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

Yargıtay kararını verdi: Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı...

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geri dönüştürülen eşyalarla sokak defilesi

Geri dönüştürülen eşyalarla sokak defilesi

Uludağ'a hafta sonu akın ettiler

Uludağ'a hafta sonu akın ettiler

Günlük burç yorumları: 16 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

Ankara'da YHT kazasının meydana geldiği hat kullanıma açıldı

Tren kazasının ardından yeni gelişme

Bahçelievler’de park halinde otomobil alev alev yandı

Bahçelievler’de park halinde otomobil alev alev yandı

Ekipler alarma geçti! Araçtan inip ateş açtılar!

Ekipler alarma geçti! Araçtan inip ateş açtılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.