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AİHM’den Srebrenitsalı Boşnak nineyi sevindiren karar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 77 yaşındaki Srebrenitsalı Fata Orloviç’in evinin bahçesine izinsiz inşa edilen Sırp kilisesinin kaldırılmasına hükmetti.Srebrenitsa’da 22 akrabasının katledildiği savaşın sona ermesinin ardından döndüğü evinin bahçesine izinsiz inşa edilen bir kilise ile karşılaşan Fata Orloviç, 15 yıl sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 77 yaşındaki Srebrenitsalı Fata Orloviç’in evinin bahçesine izinsiz inşa edilen Sırp kilisesinin kaldırılmasına hükmetti.
Srebrenitsa’da 22 akrabasının katledildiği savaşın sona ermesinin ardından döndüğü evinin bahçesine izinsiz inşa edilen bir kilise ile karşılaşan Fata Orloviç, 15 yıl sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Davayı değerlendiren AİHM, bugün açıklanan kararında Bosnalı Sırp yetkilileri Fata Orloviç’e ait mülk üzerindeki kiliseyi 3 ay içerisinde taşımaya ve Fata orloviç’e 5 bin, 13 yakınına da 2 bin euro maddi tazminat ödemeye mahkum etti. Fata Orloviç’e ilişkin kararın Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki ev ve arazileri işgal altında olduğu için yurtlarına geri dönemeyen binlerce Boşnak için emsal teşkil edebileceği umuluyor.
1992-95 yılları arasındaki savaşta ailesiyle birlikte topraklarını terk etmek zorunda kalan Fata (Fatma) Nine, 1999’da Konyeviç Polye köyündeki evine döndüğünde karşılaştığı bu durum sonrasında yerel mahkemelerde hukuk mücadelesi başlatmıştı. Ortodoks din adamlarının yüksek meblağda para tekliflerinin yanı sıra saldırı ve tacizlere rağmen hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Fata Nine, Bosnalı Sırp Mahkemeleri’nden sonuç alamayınca davayı AİHM’ye taşımıştı.

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