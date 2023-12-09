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  4. Aile boyu kaçakçılık! Dede, baba ve torun tarihi eserlerle yakalandı

Aile boyu kaçakçılık! Dede, baba ve torun tarihi eserlerle yakalandı

09.12.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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Bursa'da aile boyu kaçakçılık yapanlara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçısı baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ile torunu S.E.Ö. (19) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 46 sikke ile dinamit lokumu, barut, amonyum nitrat ve define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aile boyu kaçakçılık! Dede, baba ve torun tarihi eserlerle yakalandı

Bursa'da tarihi eser kaçakçısı baba, oğlu ve torunu jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, S.Ö., A.Ö. ve S.E.Ö. isimli şüphelilerin, tarihi eser kaçakçılığı yapacakları istihbaratı üzerine başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, dün şüphelilerin, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı.

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BABA,OĞUL VE TORUNU GÖZALTINA ALINDI!

Baba, oğlu ve torunu gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 46 sikke, 64 adet define arama dedektörü, 8 adet define arama pointer dedektörü, 4 adet define aramak için kullanılan civa uçlu bakır çubuklu düzenek, 18 adet plastik boru içinde gübre ve barutla hazırlanmış dinamit lokumu, dinamit lokumlarını elektrik akımı ile patlatmada kullanılan akü ile beslenen antenli düzenek, 300 metre patlatma için kullanılan elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram Amonyum Nitrat, 2 jeneratör, 2 güç kaynağı, 1 hilti ile 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 650 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaçakçılık operasyon
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