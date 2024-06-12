HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Aile hekimi randevusu nasıl alınır? Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?

Aile hekimi randevusu nasıl alınır? Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.06.2024 18:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile hekimleri, vatandaşlara yönelik verilen sağlık hizmetleri doğrultusunda tedavi edici sağlık hizmetlerini veren, bakanlığın öngördüğü eğitimleri almış doktorlardır. Aile hekimleri çeşitli görev ve sorumluluklar kapsamında çalışırlar. Her bireye atanmış bir aile hekimi bulunur.

Aile hekimi randevusu nasıl alınır? Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?

İçindekiler

  • Aile hekimi randevusu nasıl alınır?
  • Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?
  • Aile hekiminden aynı gün randevu alınır mı?

Periyodik sağlık kontrolleri, teknik hizmetlerin verilmesi ya da verilmesinin sağlanması, kayıt altında olan kişilerin sağlık durumlarının yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve kayıtların güncellenmesi gibi görevleri bulunan aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinde (sağlık ocaklarında) görev yaparlar. Gezici sağlık hizmetleri de veren aile hekimlerinden isteyen ve ihtiyacı olan her vatandaş randevu alabilir. Randevu almak için çeşitli yollar kullanılabilir.

Aile hekimi randevusu nasıl alınır?

Aile sağlığı merkezlerinden ve bu merkezlerde görev yapan aile hekimlerinden çeşitli hastalıklar için randevu alabilmek mümkündür. "Aile hekimliğinden randevu nasıl alınır?" sorusunun yanıtı için;

Aile hekimi randevusu alabilmek için birkaç farklı yöntem vardır. Bunlar:

  • Telefonla Randevu: Bu amaçla kurulmuş olan ALO 182 çağrı merkezi aranarak randevu alınabilir.
  • MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi): MHRS, internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden randevu alınabilir.
  • E-Devlet: e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak aile hekimi randevusu alınabilir.

Aile hekimi randevusu alabilmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri telefonla randevudur. Bunun için bu amaçla kurulmuş olan ALO 182 çağrı merkezi aranmalıdır. Bir diğer yöntem ise MHRS adı verilen sistemdir. MHRS, Merkezi Randevu Sistemi’nin açılımıdır.

Ayrıca vatandaşlar için kurulmuş olan ve çeşitli işlemlerin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden aile hekimi randevu alabilmek için kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekir. Daha sonra gerekli adımlar takip edilerek işlem tamamlanır.

Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?

Aile hekimi randevu alma işlemi için MHRS sistemi ve ALO 182 çağrı merkezi 24 saat hizmet vermektedir. Bu nedenle, günün herhangi bir saatinde randevu alınabilir. Ancak, aile sağlığı merkezleri genellikle sabah 08:00’den itibaren hizmet vermeye başlar ve 17:00’a kadar açık olur. Hafta sonları (cumartesi ve pazar) kapalıdır.

Aile hekiminden aynı gün randevu alınır mı?

Bazı durumlarda aile hekimleri ve sağlık ocakları, randevu almadan gelen hastayı da muayene edebilirler. Bu hastalar acil durumlar söz konusu olduğunda ya da ocakta ciddi bir yoğunluk olmaması hâlinde muayeneye alınabilirler. Ancak randevulu olarak gitmek daha doğru olacaktır.

Randevu alınacak saate ve randevu doluluğunun oranına göre aynı gün randevu almak da mümkün olabilir. Örneğin, sabah saatlerinde randevu alma işlemi yapılacaksa öğleden sonra için boşluk görünüyorsa randevu alınabilir. Ancak garanti olabilmesi adına daha çok 1 gün öncesinden randevu almak daha uygun olacaktır.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!'Ücretsiz tatil kazandınız' mesajıyla ağlarına düşürmüşler!
Hastane acilinde miras kavgası! Sopalar, tekmeler, yumruklar...Hastane acilinde miras kavgası! Sopalar, tekmeler, yumruklar...
Mama parasıyla estetik ameliyatlara servet! Cüneyt Özdemir kayıtsız kalamadıMama parasıyla estetik ameliyatlara servet! Cüneyt Özdemir kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Aile Sağlığı Merkezi
En Çok Okunan Haberler
Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Ünlü çiftin oğlu cinsiyet geçiş sürecinde! Son haline yorum yağdı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Melih Gökçek yaptığı o satışları canlı yayında kendisi açıkladı

Melih Gökçek yaptığı o satışları canlı yayında kendisi açıkladı

Havalar birden ısındı güneş çarpmasına dikkat! En büyük iki yansıma: Baş dönmesi ve baygınlık hissi

Havalar birden ısındı güneş çarpmasına dikkat! En büyük iki yansıma: Baş dönmesi ve baygınlık hissi

Ayşe Ateş'i anlattıklarını duyan Erdoğan'dan 'Sinan Ateş' talimatı

Ayşe Ateş'i anlattıklarını duyan Erdoğan'dan 'Sinan Ateş' talimatı

Yer: Ümraniye! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı

Yer: Ümraniye! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.