Aile hekimi randevusu nasıl alınır? Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?

Periyodik sağlık kontrolleri, teknik hizmetlerin verilmesi ya da verilmesinin sağlanması, kayıt altında olan kişilerin sağlık durumlarının yılda en az bir kez değerlendirilmesi ve kayıtların güncellenmesi gibi görevleri bulunan aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinde (sağlık ocaklarında) görev yaparlar. Gezici sağlık hizmetleri de veren aile hekimlerinden isteyen ve ihtiyacı olan her vatandaş randevu alabilir. Randevu almak için çeşitli yollar kullanılabilir.

Aile hekimi randevusu nasıl alınır?

Aile sağlığı merkezlerinden ve bu merkezlerde görev yapan aile hekimlerinden çeşitli hastalıklar için randevu alabilmek mümkündür. "Aile hekimliğinden randevu nasıl alınır?" sorusunun yanıtı için;

Aile hekimi randevusu alabilmek için birkaç farklı yöntem vardır. Bunlar:

Telefonla Randevu: Bu amaçla kurulmuş olan ALO 182 çağrı merkezi aranarak randevu alınabilir.

Bu amaçla kurulmuş olan ALO 182 çağrı merkezi aranarak randevu alınabilir. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi): MHRS, internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden randevu alınabilir.

MHRS, internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden randevu alınabilir. E-Devlet: e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak aile hekimi randevusu alınabilir.

Aile hekimi randevusu alabilmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri telefonla randevudur. Bunun için bu amaçla kurulmuş olan ALO 182 çağrı merkezi aranmalıdır. Bir diğer yöntem ise MHRS adı verilen sistemdir. MHRS, Merkezi Randevu Sistemi’nin açılımıdır.

Ayrıca vatandaşlar için kurulmuş olan ve çeşitli işlemlerin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden aile hekimi randevu alabilmek için kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekir. Daha sonra gerekli adımlar takip edilerek işlem tamamlanır.

Aile hekimi randevu saat kaçta açılıyor?

Aile hekimi randevu alma işlemi için MHRS sistemi ve ALO 182 çağrı merkezi 24 saat hizmet vermektedir. Bu nedenle, günün herhangi bir saatinde randevu alınabilir. Ancak, aile sağlığı merkezleri genellikle sabah 08:00’den itibaren hizmet vermeye başlar ve 17:00’a kadar açık olur. Hafta sonları (cumartesi ve pazar) kapalıdır.

Aile hekiminden aynı gün randevu alınır mı?

Bazı durumlarda aile hekimleri ve sağlık ocakları, randevu almadan gelen hastayı da muayene edebilirler. Bu hastalar acil durumlar söz konusu olduğunda ya da ocakta ciddi bir yoğunluk olmaması hâlinde muayeneye alınabilirler. Ancak randevulu olarak gitmek daha doğru olacaktır.

Randevu alınacak saate ve randevu doluluğunun oranına göre aynı gün randevu almak da mümkün olabilir. Örneğin, sabah saatlerinde randevu alma işlemi yapılacaksa öğleden sonra için boşluk görünüyorsa randevu alınabilir. Ancak garanti olabilmesi adına daha çok 1 gün öncesinden randevu almak daha uygun olacaktır.





