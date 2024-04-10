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  4. Aile katliamının altından 'ortak araba' çıktı! Evden gelen görüntüler kan dondurdu

Aile katliamının altından 'ortak araba' çıktı! Evden gelen görüntüler kan dondurdu

10.04.2024 13:19
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Sakarya'da dün yaşanan aile katliamında yeni detaylara ulaşıldı. Kahreden olayın altındaki temel sebebin ortak alınan araba olduğu belirlendi. 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin yaralandığı evden ise yeni görüntüler geldi. Mutfakta iki kişinin kanlar içinde yattığı kare görenlerin kanını dondurdu.

Aile katliamının altından 'ortak araba' çıktı! Evden gelen görüntüler kan dondurdu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı aile katliamına ilişkin yeni detaylar ve görüntü ortaya çıktı. Olayın, kardeşler arasında ortak alınan ‘araba’ meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken, aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

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DEHŞET EVİ

Acı olay, dün akşam 22.10 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

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İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik ve babası Vahdettin Çelik’i öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt’ü kesici alet ile öldürdü.

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Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürülürken, hastaneye kaldırılan Selçuk Çelik’in tedavisi sürüyor.

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FACİANIN SEBEBİ ORTAK ARABA

Öte yandan, Mevlüt Çelik’in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik’in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı ‘araba’ yüzünden çıktığı iddia edildi.

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12 YIL ÖNCEKİ DETAY KAHRETTİ

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik’in, Vahdettin Çelik’in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik’in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti.

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KATLİAM EVİNDEN GÖRÜNTÜLER

Melek ve Vahdettin Çelik’in hayatını kaybettiği evden görüntüler de ortaya çıktı. Dehşet verici görüntülerde; mutfakta iki kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı anlar yer aldı.

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AW180570_11Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya araba katliam
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