Aile Sağlığı Merkezi'nde 200 bin TL’lik hırsızlık! Elektrik sigortasını çaldılar

Diyarbakır'da hırsızlar bu kez Aile Sağlığı Merkezini hedef aldı. Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehit Mahallesi’ndeki Ali Gaffar Okan Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar görünce yan taraftaki konteynerde hizmet verilmeye başlanan sağlık merkezinin binasına giren kişi veya kişiler, yaklaşık 200 bin lira değerindeki demir kapı ve pencereler, 2 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 bilgisayar kasası, 2 laptop, 1 telefon ve 3 klima motorunu çalarak kaçtı.

Mesaiye gelen sağlık çalışanları, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)



