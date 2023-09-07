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  4. Aile Sağlığı Merkezi'nde 200 bin TL’lik hırsızlık! Elektrik sigortasını çaldılar

Aile Sağlığı Merkezi'nde 200 bin TL’lik hırsızlık! Elektrik sigortasını çaldılar

07.09.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlar bu kez Aile Sağlığı Merkezi'ni hedef aldı. Diyarbakır'da Aile Sağlığı Merkezi'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bilgisayar ve klima motorlarının da bulunduğu yaklaşık 200 bin liralık malzeme çaldı.

Aile Sağlığı Merkezi'nde 200 bin TL’lik hırsızlık! Elektrik sigortasını çaldılar

Diyarbakır'da hırsızlar bu kez Aile Sağlığı Merkezini hedef aldı. Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehit Mahallesi’ndeki Ali Gaffar Okan Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar görünce yan taraftaki konteynerde hizmet verilmeye başlanan sağlık merkezinin binasına giren kişi veya kişiler, yaklaşık 200 bin lira değerindeki demir kapı ve pencereler, 2 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 bilgisayar kasası, 2 laptop, 1 telefon ve 3 klima motorunu çalarak kaçtı.

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Mesaiye gelen sağlık çalışanları, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)


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