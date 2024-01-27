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  4. Aile vahşeti! Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü

Aile vahşeti! Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü

27.01.2024 21:25 | Son Güncelleme:
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Rize'de aile vahşeti yaşandı. 41 yaşındaki Şeref Kördal'ı otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni O. S. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Aile vahşeti! Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü

Rize'de yaşanan olay dün gece Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal’a ateş etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeref Kördal’ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Rize aile
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