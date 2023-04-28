Ailecek yediler, hastanelik etti! Yayladan toplayıp getirdiği mantarlar zehirli çıktı: Sağlık durumları...

Erzincan’ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Oğuz köyünde ikamet eden Serkan Küçükkaya yayladan mantar topladı.

MANTARLAR HASTANELİK ETTİ!

Topladığı mantarları evine getiren Küçükkaya, aile fertleri ile birlikte yedi.

Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükkaya ailesinden toplam 6 kişi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan Küçükkaya ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

