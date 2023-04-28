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Ailecek yediler, hastanelik etti! Yayladan toplayıp getirdiği mantarlar zehirli çıktı: Sağlık durumları...

28.04.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayladan topladıkları mantarları ailecek yediler, 6 kişi hastanelik oldu. Erzincan'da mantar yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Küçükkaya ailesinin mantar zehirlenmesi yaşadığından şüpheleniliyor. Hastanede tedavi altına alınan ailenin sağlık durumuyla ilgili haber de geldi.

Ailecek yediler, hastanelik etti! Yayladan toplayıp getirdiği mantarlar zehirli çıktı: Sağlık durumları...

Erzincan’ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Oğuz köyünde ikamet eden Serkan Küçükkaya yayladan mantar topladı.

MANTARLAR HASTANELİK ETTİ!

Topladığı mantarları evine getiren Küçükkaya, aile fertleri ile birlikte yedi.

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Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükkaya ailesinden toplam 6 kişi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan Küçükkaya ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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