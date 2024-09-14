Aileden şeytani planlar! Resmen sabote etmişler; Sadece Salim Güran değil 6 kişi mesajlarını silmiş bunlardan 3’ü amca…

Narin cinayetinde aile üyelerini şeytani planlarına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran’ın günlerce aranıp bulunamamasının da cinayeti örtbas etmek için aile üyelerinin sabotajı olduğu tespit edildi. Süreç boyunca Güran aile üyelerinin 20 patates telefon hattıyla aramaları baltalamak için sahte ihbarlarda bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Narin soruşturmasıyla ilgili verilen ifadelerde de çok çarpıcı bir detay yer aldı. Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın verdiği ifadedeki detayı İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı.

Tutuklu amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde "Şüphelendiğiniz kimse var mı sorusuna şu yanıtı verdi:

Eşim Salim'in kullandığı 47 KF 388 plakalı araç aslında kardeşi Fuat Güran'ınındır. Kendisi Van'da olduğu için aracı eşim kullanıyordu. Bu araç içinde yapılan incelemede DNA tespit edilmiş.

Narin'in kaybolduğu gün aracı eşim kullanıyordu. Gün boyu araç eşim Salim'deydi.

Narin 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşimden şüphelendim.

Başka da şüphelendiğim kişi yoktur."

6 KİŞİ GÖRÜŞMELERİ SİLMİŞ, BUNLARDAN 3’Ü AMCA

Saymaz, 6 kişinin telefon görüşmelerini sildiğini de anlattı:

"Amcalar Kurtuluş, Fuat ile Salim'in oğlu Devran ve Salim'in kız kardeşinin 2 oğlu da aynı güne ait vatsap görüşmelerini silmişler. Bunlardan üçü amca. Bunun üzerine Melek Güran'a soruyorlar: Sizce bu normal mi diye. Neden sildikleri hakkında fikrim yok ama gizli bir şey varsa silmiş olabilirler" diyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINI SABOTE ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Narin cinayetinde tutuklanan aile üyelerinin müthiş bir organizasyonla cinayeti patates telefon hatlarıyla örtbas etmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Türkiye gazetesinin haberine göre; Aile üyelerinin 20’ye yakın cep telefonu hattı alıp, arama çalışmalarını sabote edip çarpıtmak amacıyla asılsız ihbarlar yaptığı, küçük kızın cesedinin 19 gün sonra bulunmasının en büyük nedeninin de bu olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de “tanık beyanlarıyla ‘Narin kaçırıldı’ algısı oluşturulduğunu” söyledi. Eren, “Amca Salim, yeni ifadeler nedeniyle yeniden savcılığa ifadeye çağrılmalı. Tutuklanmayanların ağız birliği ifadelere yansıyor” dedi. Eren, aile bireylerini işaret ederek, “Kimler tarafından nasıl ifade vermeleri gerektiği ilk gün aktarılıyor” dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır