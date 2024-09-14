HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aileden şeytani planlar! Resmen sabote etmişler; Sadece Salim Güran değil 6 kişi mesajlarını silmiş bunlardan 3’ü amca…

Aileden şeytani planlar! Resmen sabote etmişler; Sadece Salim Güran değil 6 kişi mesajlarını silmiş bunlardan 3’ü amca…

14.09.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili gerçeğin arka planında yer alan haberleri konuşuyor. Ortaya çıkan son haberler ise oldukça çarpıcı iddiaya göre Narin’in arama çalışmaları sırasında aile üyelerinin 20 ‘patates’ telefon hattıyla aramaları baltalamak için sahte ihbarlarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan amca Salim Güran’ın karısının ifadesi de ortaya çıkarken 6 kişinin whatsapp görüşmelerini sildiği öğrenildi; bunlardan 3’ü amca…

Aileden şeytani planlar! Resmen sabote etmişler; Sadece Salim Güran değil 6 kişi mesajlarını silmiş bunlardan 3’ü amca…

Narin cinayetinde aile üyelerini şeytani planlarına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran’ın günlerce aranıp bulunamamasının da cinayeti örtbas etmek için aile üyelerinin sabotajı olduğu tespit edildi. Süreç boyunca Güran aile üyelerinin 20 patates telefon hattıyla aramaları baltalamak için sahte ihbarlarda bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Narin soruşturmasıyla ilgili verilen ifadelerde de çok çarpıcı bir detay yer aldı. Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın verdiği ifadedeki detayı İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı.

Tutuklu amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde "Şüphelendiğiniz kimse var mı sorusuna şu yanıtı verdi:

Eşim Salim'in kullandığı 47 KF 388 plakalı araç aslında kardeşi Fuat Güran'ınındır. Kendisi Van'da olduğu için aracı eşim kullanıyordu. Bu araç içinde yapılan incelemede DNA tespit edilmiş.

Narin'in kaybolduğu gün aracı eşim kullanıyordu. Gün boyu araç eşim Salim'deydi.
Narin 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşimden şüphelendim.

Başka da şüphelendiğim kişi yoktur."

2

6 KİŞİ GÖRÜŞMELERİ SİLMİŞ, BUNLARDAN 3’Ü AMCA

Saymaz, 6 kişinin telefon görüşmelerini sildiğini de anlattı:

"Amcalar Kurtuluş, Fuat ile Salim'in oğlu Devran ve Salim'in kız kardeşinin 2 oğlu da aynı güne ait vatsap görüşmelerini silmişler. Bunlardan üçü amca. Bunun üzerine Melek Güran'a soruyorlar: Sizce bu normal mi diye. Neden sildikleri hakkında fikrim yok ama gizli bir şey varsa silmiş olabilirler" diyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINI SABOTE ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Narin cinayetinde tutuklanan aile üyelerinin müthiş bir organizasyonla cinayeti patates telefon hatlarıyla örtbas etmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Türkiye gazetesinin haberine göre; Aile üyelerinin 20’ye yakın cep telefonu hattı alıp, arama çalışmalarını sabote edip çarpıtmak amacıyla asılsız ihbarlar yaptığı, küçük kızın cesedinin 19 gün sonra bulunmasının en büyük nedeninin de bu olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de “tanık beyanlarıyla ‘Narin kaçırıldı’ algısı oluşturulduğunu” söyledi. Eren, “Amca Salim, yeni ifadeler nedeniyle yeniden savcılığa ifadeye çağrılmalı. Tutuklanmayanların ağız birliği ifadelere yansıyor” dedi. Eren, aile bireylerini işaret ederek, “Kimler tarafından nasıl ifade vermeleri gerektiği ilk gün aktarılıyor” dedi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet amca ifade Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki...

Arda Güler için servet! Liverpool öyle bir teklifle geliyor ki...

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon kayıtlarını neden sildiği belli oldu! Hayat kadınları detayı

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.