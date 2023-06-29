HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ailesini katletmek için balkondan tırmandı! Gelinini başından vurarak öldürdü: Sebebi ise...

Ailesini katletmek için balkondan tırmandı! Gelinini başından vurarak öldürdü: Sebebi ise...

29.06.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te bir süre önce cezaevinden çıkan Tarık Çimen, balkondan tırmanıp girdiği 3’üncü kattaki evde, gelini Karbeyaz Çiçek’i başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Çimen’in, oğlu ve gelininin kendisine iftira attığını ve bu nedenle cezaevine girdiğini, eve de eşi, 2 oğlu ve gelinini öldürmek için gittiğini söylediği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Tarık Çimen ile oğlu S.Ç. ve gelini Karbeyaz Çimen arasında 3 ay önce düğün meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından şikayet üzerine Tarık Çimen, cezaevine girdi.

50d79b9e7e908c2034028a1e2488ab37

BALKONDAN TIRMANIP GELİNİNİ KATLETTİ

Tarık Çimen 22 Haziran'da cezaevinden tahliye oldu. Çimen, dün gece eşi G.Ç., çocukları S.Ç. ve M.Ç. ile gelini Karbeyaz Çimen’in yaşadığı eve gitti. Balkondan tırmanıp üçüncü kattaki eve giren Tarık Çimen ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasında Çimen, belinden çıkardığı tabancayla gelini Karbeyaz Çimen’i başından vurarak öldürdü.

98e6509394cfa75100243317fe3eb2a4

KATLİAM YAPACAKTI

Olayın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karbeyaz Çimen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çimen’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Tarık Çimen, emniyetteki ilk ifadesinde, eşiyle birlikte iki oğlu ve gelinini öldürmek için eve gittiğini söyledi. Çimen, oğlu ve gelininin kendisine iftira attığını ve bu nedenle cezaevine girdiğini öne sürdü. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaz için aradığınız her şey Decathlon'da! İndirim kuponu ve birlikte al kazan fırsatlarını kaçırmayınYaz için aradığınız her şey Decathlon'da! İndirim kuponu ve birlikte al kazan fırsatlarını kaçırmayın
Sahildeki locanın aylık kirası... İnanılmaz rakamSahildeki locanın aylık kirası... İnanılmaz rakam
Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karabük

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı

Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı

''Bana onu getirin''

''Bana onu getirin''

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Yerel seçimler öncesi sürpriz anket! Listede Ekrem İmamoğlu yer almadı

Yerel seçimler öncesi sürpriz anket! Listede Ekrem İmamoğlu yer almadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.