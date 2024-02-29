Ailesiyle tartıştı! Elindeki silah kazara ateş aldı

İlçeye bağlı Talat Paşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle tartışan K.Ö.'nün (43), elindeki silahla kazara ateş aldı. K.Ö. bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





