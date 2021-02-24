Airpods 3'ün özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Airpods 3 için paylaşılan fotoğraftan yola çıkacak olursak, tasarımda biraz daha düzleştirme hamleleri var diyebiliriz. Üçüncü nesil olarak raflarda olması beklenen ürün, aynı zamanda daha ufak boyutlarda ve muhtemelen değiştirilebilir silikon başlıklarla gelecek.

AİRPODS 3'ÜN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Ürün için şu an “AirPods 3” ya da “AirPods Pro Lite” isminin tercih edilebileceği söyleniyor. Tabii “Lite” ibaresi, bazı özelliklerin kırpılması anlamını da taşıyor. Örneğin, söylentilerde bu üründe ANC yani aktif gürültü engelleme teknolojisinin kullanılmama ihtimalinden bahsediliyor. Cihazın üzerinde yine aynı mikrofon sisteminin ve kolay dokunmatik sisteminin olmasının beklendiğini de ekleyelim.

iPad Pro’da da olan gelişmiş 360 derece ses sisteminin kullanılması sayesinde, deneyim esnasında deyim yerindeyse sesin tüm vücudunuzu sarması hedefleniyor.

Yeni H2 çipi ve tasarımı elden geçirilmiş taşıma ve şarj kutusuyla gelmesi beklenen kulaklıkların pil ömrü tarafında da ikinci nesil kulaklıklarla benzer performans göstermesi, yani tek şarj ile yaklaşık 5 saatlik deneyim sunması muhtemel. İddialara göre şarj kutusundaki pilin de kullanımıyla toplamda 24 saatlik deneyim mümkün olabilecek. Eğer o an aceleniz var ise, 15 dakikalık şarj ile 3 saatlik müzik dinleme deneyimi ya da 2 saatlik telefon görüşmesi yapma imkanına kavuşabileceksiniz.

AİRPODS 3'ÜN FİYATI NE KADAR OLACAK?

AirPods 3 ‘ün önümüzdeki ay görücüye çıkması bekleniyor. Tahmin edilen satış fiyatı ise, 150 dolar civarında.

