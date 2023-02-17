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Airport AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? Airport AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

09.02.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataköy’de bulunan Airport AVM/Outlet açıldığı 2008 yılından bugüne hizmet veren bir alışveriş merkezidir. Ulaşımı kolay olan ve ayrıca müşterileri için servis hizmeti de veren Airport AVM/Outlet içinde birçok markaya ait mağazalar ve farklı etkinliklere hizmet eden alanlar yer almaktadır. Airport AVM/Outlet, belirlenen çalışma saatleri arasında açıktır. Peki, Airport AVM/Outlet saat kaça kadar açık?

Airport AVM/Outlet çalışma saatleri nedir? Airport AVM/Outlet saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Airport AVM/Outlet alışveriş merkezi dünya markalarına ait 97 adet mağazaya ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Ataköy ve Bakırköy’de yaşayan kişiler tarafından sıkça ziyaret edilen alışveriş merkezi altı kattan oluşmaktadır. İçeriğinde bulunan mağazaların ve yeme içme alanlarının yanı sıra bebek bakım odası, oto şarj imkânı, mescid, araç kiralama hizmeti, döviz alım satım, farklı bankalara ait ATM’ler ve sağlık hizmetleri de barındıran Airport AVM/Outlet çalışma saatleri içinde tüm hizmetlerden yararlanabilmek mümkündür.

Airport AVM/Outlet saat kaçta açılıyor?

Özel günlere yönelik kampanyalar, etkinlikler ya da çekilişlerinde yapıldığı alışveriş merkezinde imza günleri de düzenlenmektedir. Ayrıca Airport Çocuk Kulübü ile çocuklar için de ayrıca etkinlikler düzenlenen bir alışveriş merkezidir. Airport AVM/Outlet çalışma saatleri dâhilinde çeşitli hizmetlerden yararlanmak mümkündür. Airport AVM/Outlet açılış saati 10.00 olarak belirlenmiştir. Her gün 10.00’da açılan alışveriş merkezinde bu saatten itibaren içerdiği tüm mağaza ya da hizmetlerden faydalanabilmek mümkün olur.

Airport AVM/Outlet saat kaçta kapanıyor?

Bowling salonu, sinema salonları ve spor merkezi de bulunan Airport AVM/Outlet’te süper market de yer almaktadır. Alışveriş merkezinin yeme içme alanlarında farklı damak tatlarına uygun lezzetler sunan lokantalar ve kafeler de bulunmaktadır. Bir günde 12 saat boyunca hizmet veren Airport AVM/Outlet kapanış saati 22.00 olarak belirlenmiştir. Akşam saat 22.00’a kadar tüm mağazalar açıktır ve tüm hizmetler aktif olarak kullanılabilir.

Airport AVM/Outlet hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi geçerli olan çalışma saatlerinden farklı değildir. Airport AVM/Outlet cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi uygulamasına benzer olarak şu saatler olarak belirlenmiştir:

  • Açılış saati: 10.00
  • Kapanış saati: 22.00

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