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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'istifa' açıklaması: Talimatı verdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı şirket yöneticilerinin istifa sürecine ilişkin, "Bizler de talimatları verdik, hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlar. Çünkü her şeyin bahanesini buna yıkmaya çalışıyorlar" dedi. İstifa tartışmalarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevlerini bırakmayan şirket yöneticilerini sorumlu tutmuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'istifa' açıklaması: Talimatı verdik

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk 100 günlük faaliyetleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Özcan, Mansur Yavaş'ın ilk 100 gününü anlatan kitapçıkta, israfla mücadele kapsamında ilk 100 gün sonunda 136 milyon liralık tasarruf edildiğinin yer aldığını belirterek, "Bu tasarruf da 100 günlük faaliyetler içinde çok büyük bir madde olarak önümüze çıkarılıyor. 8 Nisan'dan öncesine baktığımız zaman, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devletten gelen gelir miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 363 milyon, ilk 100 günde 2 buçuk milyar. Yani bir milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. 'Böyle bir artışta 136 milyon tasarruf ettik' demeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

'BELEDİYE PERSONEL GİDERLERİ YAVAŞ DÖNEMİNDE ARTTI'

Özcan, Mustafa Tuna döneminde büyükşehir belediye personel giderinin 105 milyon olduğunu, bunun Mansur Yavaş ile birlikte 232 milyona çıktığını öne sürdü. Geçen Haziran ayında Ankara'da yağmur sonrası selin oluştuğunu hatırlatan Özcan, "3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve birçok maddi hasarın da meydana geldiği sel felaketinde, CHP'nin belediye başkanı Londra'daki tatilinden dönmeyerek, sosyal medyadaki hesabından sadece bir kuru mesajla başsağlığı diledi" diye konuştu.

'TALİMATI VERDİK'

Özcan, Büyükşehir Belediyesi tarafından internet üzerinden canlı yayınlanan ihalelerde çeşitli usulsüzlükler olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"İhalelerin bazılarını, ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi. Bu usulsüzlük üzerine şirketlerden bazıları mahkeme yoluna gittiler. Belediye şirketlerinin yöneticilerinin bazılarına imza baskısı yapıldı. Bu durumu kabul etmeyen yöneticiler görevden uzaklaştırıldı. Hatta bazı şirketlerde usulsüz genel kurullar yapıldı. Şu anda da, 'şirketleri bize vermiyorsunuz' diye AK Parti grubuna bu söylemler söyleniyor. Bunun aslı astarı yok. Şu anda bir iki şirket, genel kurulunu ticari sicilden kaynaklı yapamadılar. Bizler de talimatları verdik; hangi arkadaş varsa orada, bir an evvel çıksınlar. Çünkü her şeyin bahanesini buna yıkmaya çalışıyorlar."

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

İstifa tartışmalarıyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söylemişti:

“8.5 milyar liralık borcu ben yapmadım. Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama ikramiye öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri neden ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri neden duruyorlar? Bakın tekrar ediyorum Halk Ekmek zarar ediyor. Halk Market yapacağız. Çiftçinin orada etini, sütünü satacağız. Hem vatandaş ucuz satın alacak hem gelir elde edecek. Allah’ın izniyle merak etmeyin tasarrufa devam, gelir artırıcı çalışmalara devam edeceğiz. Bilboardların hepsi bizim olacak, otoparkların hepsi bizim olacak, hafriyat giderlerinin hepsi bizim olacak. Allah nasip ederse bu paraların hepsiyle işçi ikramiyeleri, belediyenin borçları ödenecek, fakir fukaraların ihtiyaçları karşılanacak ve verdiğimiz bütün sözleri de tutacağız.”

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş ak parti Hakan Han Özcan Ankara

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