AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kendisinde hiçbir semptom veya belirti görülmediğini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

“Pazartesi günü muayenehanedeki yardımcılarımdan birisinin Covid semptomları ile rahatsız olması neticesinde yaptırmış olduğum testim pozitif çıktı.

"TEDBİREN TEDAVİYE BAŞLADIK"

Ancak bende hiçbir semptom veya belirti yoktur. Bir kaç saat önce çıkan kan tahlillerimin neticelerinde de sıkıntı yoktur. Elhamdulillah sıhhatim yerinde. Ancak hiç kimseyi de kendimizi de riske atmamak adına ben de yardımcım da evlerimizde izole olup tedbiren tedaviye başladık.

Tüm telefon eden mesaj yazan dostlara arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her daim olduğu gibi dualarınızı bekliyorum”



