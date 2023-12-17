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AK Parti'den Ankara için adaylığını açıklayan ilk isim! Murat Köse, meydan okuyarak duyurdu: "Mansur Yavaş'a fark atacağız"

17.12.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Yerel sayım için geri sayım sürerken özellikle AK Parti'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı merak ediliyor. CHP Ankara'da Mansur Yavaş ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterirken; AK Parti'de de ilk resmi aday adayı belli oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Köse'nin "Yavaş’a fark atacağız" ifadesi ise dikkat çekti.

AK Parti'den Ankara için adaylığını açıklayan ilk isim! Murat Köse, meydan okuyarak duyurdu: "Mansur Yavaş'a fark atacağız"

Yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı merak edilirken, ilk resmi açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, adaylık başvurusunda bulundu.

ANKARA İÇİN AK PARTİ'DEN İLK RESMİ ADAY ADAYI

Sosyal medya hesabından açıklama yapaan Köse, “Ankara’ya talibim” derken, AK Parti'de Ankara için açık açık adaylığını duyuran da ilk isim oldu.

MEYDAN OKUDU: MANSUR YAVAŞ'A FARK ATACAĞIZ

AK Partili Köse, yaptığı açıklamada da adeta mevcut CHP'li Anakara Büyükşeir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a meydan okudu. Köse "Yavaş’a Fark Atacağız" ifadelerini kullandı.

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Ankara için aday adaylığı başvurusunu yapan Köse'nin açıklaması şöyle;

"Ankara’ya Talibim,
Yavaş’a Fark Atacağız.

Siz Sevgili Hemşerilerimin Teveccühü İle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığına Talip Olduğumu Büyük Bir Heyecan İle Açıklıyorum.

Bildiğiniz üzere 31 Mart’ta Ülkemiz, Şehirlerimiz ve tabii
Güzel Ankara’mızın gelecek beş yılına yön verecek, çok önemli bir seçimin arefesindeyiz.

Birlikte yaşadığımız son 5 yılımıza bakarsak; Ankara’mıza prestij katacak yeni hiçbir eser üretilemediğini, güzel kentimizin ulaşım gibi, asfaltlama gibi rutin belediyecilik hizmetlerinde bile büyük gerileme yaşadığını, ne yazık ki hep beraber izledik.

Üzülerek söylüyorum
Ankara’mız Pırıltısını Kaybediyor…

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Bu nedenledir ki; Taşın Altına hem Elimi hem de Gövdemi Koymaya,
Güzel Mamak’ta Büyük Bir Başarıyla Gerçekleştirdiğimiz,
Tüm Türkiye’ye Örnek Olacak, Gönül Belediyeciliğini Esas Alarak Ürettiğimiz Hizmet ve Eserlerin Benzerlerini ve Daha da Fazlasını 25 Güzel İlçemizde de Uygulayarak, Sizlerle Birlikte Başkent’imize Pırıltısını Yeniden Kazandıracak Çalışmalar Üretmeye Talibim.

Niyet hayır, akibet hayır.
Yüce Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun…

Türkiye Yüzyılında,
Ankara’nın Yıldızı
Yeniden Parlayacak.

Yeniden Ankara"

Keşfet


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Yerel seçim Ankara ak parti murat köse
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