AK Parti'den CHP'ye geçmişti! YSK'dan 'Beykoz' kararı: Yeniden sayım iptal edildi

İstanbul'da 31 Mart sonrası yaşanan itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Beykoz'da oyların yeniden sayım kararı YSK tarafından ipral edildi. Böylece ilçe AK Parti'den CHP'ye geçmiş oldu.

Kararı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabında duyurdu. Çelik paylaşımına, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld" notunu düştü.

Gaziosmanpara'da sayımın devam ettiğini belirten Çelik, " Fatih, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA FARK 879'DU

Gaziosmanpaşa’daki seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 oy farkla kazanmıştı.

274 bin 897 oyun kullanıldığı ilçede aradaki oy farkının az olması ve geçersiz oyların fazla olması sebebiyle yapılan itiraz üzerine oyların yeniden sayımına karar verildi.

Dün başlayan oy sayımı saat 23.00’te bitmişti. Oy sayımına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. İlçedeki oy sayımı devam ederken, emniyet güçlerinin oy sayımının gerçekleştiği noktada güvenlik önlemi aldığı görüldü.





