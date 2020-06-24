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  4. AK Parti'den CHP'ye kritik ziyaret! Barolarla ilgili düzenlenme görüşüldü

AK Parti'den CHP'ye kritik ziyaret! Barolarla ilgili düzenlenme görüşüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekilleri, barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin CHP Grup Başkanvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti'den CHP'ye kritik ziyaret! Barolarla ilgili düzenlenme görüşüldü

AK Partili Grup Başkanvekillerinin, bugün saat 14:00'te barolarla ilgili düzenlemeyi görüşmek üzere, CHP'li Grup Başkanvekilleri ile bir araya geldi. AK Parti Heyeti, saat 15.00’te HDP’yi, saat 16.00’da ise İYİ Parti’yi ziyaret etti. MHP, pakete destek vereceğini açıklamıştı.

2 BİN ÜYE İLE YENİ BAROLAR

Barolarla ilgili düzenleme uzun çalışmaların ardından tamamlandı. AK Parti, teklifi Meclis Başkanlığına sunacak. Ancak öncesinde muhalefet partilerinin kapısını çalacak, 27 maddelik teklifi anlatacak.

Düzenlemeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de çoklu baroların önü açılacak. Avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde, 2 bin üye ile yeni barolar kurulabilecek. Bunlar, "2. baro, 3. baro" olarak adlandırılacak.

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