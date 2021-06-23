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AK Parti'den İBB önünde açıklama: İşçi kıyımlarını durdurun

23.06.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Adem Yıldırım, işten çıkarıldıklarını belirten grup ile açıklama yaptı.

AK Parti'den İBB önünde açıklama: İşçi kıyımlarını durdurun

AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Adem Yıldırım, işten çıkartıldıklarını belirten grupla birlikte İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde bir araya geldi. Yıldırım, "Bizim 25 yıl boyunca gerçekten İstanbul tarihinde kimseye nasip olmamış bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi sunduk. İstanbullulara altın bir belediyecilik çağı yaşattık. Saat gibi işleyen bir belediyeyi CHP belediyeciliğine devrettik. Ancak bugün baktığımızda saat gibi işleyen belediyeciliğin CHP zihniyetiyle durduğunu görmekteyiz" dedi.

"İŞÇİ KIYIMLARINI DURDURUN"

Adem Yıldırım,"Partizancılık olmayacak dendi. CHP İstanbul İl Başkan yardımcısının basına yansıyan tabiriyle ne diyor? 'Biz belediyeye 100 işçi alıyorsak 35'i CHP den,15'i İyi partiden, 15'ini diğer partilerden, geri kalanlar da kalan bir şey varsa kariyer merkezinden alacağız' diyerek bu gördüğümüz İBB'yi partizanlığın merkezi haline getirdiler. '16 milyonu kucaklayacağız' diyerek yola çıkıldı ama 2 yıl boyunca İBB'den haksız, hukuksuz olarak 16 bin işçinin gözünün yaşına bakmadan kapı dışarı yaptılar. 'Namus sözü veriyoruz, hiçbir işçi işinden olmayacak' diyerek yola çıkıldı ama inancından dolayı, düşüncesinden, partisinden, sosyal paylaşımlarından, etnik kökeninden dolayı maalesef kapı dışarı edildi. Şu pandemi sürecinde bile işçilerimizin gözünün yaşına bakılmadan hukuksuz bir şekilde dışarı atıldı" diye konuştu. Yıldırım, "Buradan sesleniyoruz, evine ekmek götürmekten başka gayeleri olmayan haksız olarak işten attığınız işçileri yeniden işe alın. İşçi kıyımlarını durdurun. Kesinleşmiş mahkeme kararları var, kesin işe iade edildiğine dair mahkeme kararları var. Bize 'mahkeme kararlarına uyun' diyorsunuz. Biz de size diyoruz, biz de işçiler de sizden fazla bir şey istemiyor. Hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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