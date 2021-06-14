AK Parti'den iddialı 2023 seçimleri açıklaması: Açık ara Erdoğan seçilecektir

Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, 2023 yılında düzenlenecek seçimlerin Türkiye açısından önemine değindi.

"AÇIK ARA FARKLA SEÇİLECEKTİR"

Türkiye'nin yeniden güçlü bir Türkiye istikametindeki yürüyüşünü hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacağını ifade eden Kurtulmuş," Daha güçlü bir mücadele inşallah ortaya koyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla yeniden, bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti de Türkiye’nin açık ara birinci partisi olarak seçimlerden çıkacaktır. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Yapılan hizmetler Türkiye’de gelecek vizyonuyla ilgili AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu değerli görüşler, eylemler, çabalar ortadadır." dedi.

"TEK TEK GÖNÜLLERE GİRMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Muhalefet partilerinin de yaptırdığı kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin en yakın rakibinden açık ara birinci olduğunu söyleyen Kurtulmuş, siyasetteki en büyük güçlerinin millet olduğunu vurguladı.

"Milletin üzerinde hiçbir güce itibar etmiyor, hiçbir güce şirin görünmek için en ufak bir gayret içerisinde bulunmuyoruz." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: