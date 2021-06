AK Parti'den iddialı 2023 seçimleri açıklaması: Açık ara Erdoğan seçilecektir

"Milletin gücünü arkamıza alabilmek için de esas mesele gönüller kazanmaktır. Hizmetlerimizi yapacağız, bu hizmetlerimizi halkımızla buluşturacağız ama hepsinden önemlisi hepsinden iricesi bir gönülle girmek. Tek tek gönüllere girmeyi başaracağız. Bu emek ister, gayret ister. Önümüzde kalan sürenin her gününü, her haftasını, her saatini planlamak ve halkımızla insanlarımızla birlikte bu çalışmayı gönül huzuru içerisinde yapmayı gerektirir.

Bu girdiği yoldan inşallah geri dönmeyecektir. Bu anlamda her bir günümüzün, her bir saatimizin ve hatta bir dakikamızın önemli olduğunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin değerli çalışmalarına partinin de milletin de ihtiyacı vardır. 2023 seçimlerinde ortaya konulacak olan başarı zaten kendiliğinden 2024 seçimlerini getirecektir. O zaman Tekirdağ’da şimdi keşke biraz daha oy alsaydık dediğimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını da almış olacağız. Onun tohumlarını bugünden itibaren yaptığımız çalışmalarla atacağız."

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da yaptıkları çalışmalar hakkında Kurtulmuş'a bilgiler verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesini de ziyaret ederek partililerle selamlaştı, Başkan Cüneyt Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. (AA)