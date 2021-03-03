Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Vardır. Türkiye'nin anayasa tartışmaları ile ilgili zemini yakaladığını düşünüyorum. Eylem Planımızın 9 hedefinin sonunda diyoruz ki; sonunda bunu taçlandıracak olan yeni anayasadır. Çok değişiklik yapılmış olmasına rağmen darbeci zihniyet anayasanın içinde ruh olarak vardır. Bu ruhun ortadan kaldırılması gerekiyor. AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın anayasası olmaz, topyekün tüm milletin anayasası olur. Gönlümüz arzu eder ki toplumun yüzde yüzünün arzu ettiği anayasayı yapalım.

Dün eylem planı açıklanmışken bunun samimi olmadığını iddia etmek hoş değildir. Büyük bir iyi niyetle yapılan eylem planıdır. Daha yeni başlıyoruz. Ben her satırını defeatle okumuş biri olarak söylüyorum, iyi niyetle hazırlanmış bir eylem planıdır. Ümit ediyoruz ki uygulanması da etkin şekilde olur. Kimsenin elinde samimiyet ölçer yoktur. 19 yıldır iktidarda olan neden reform yapar görüşüdür. Reform durağan bir şey değil ki. AK Parti 19 yılda çok sayıda reform gündeme getirmiş ve başarıyla yerine getirmiştir. Takdir edilmesi gereken bir durumdur. Dün açıklanmış olan planı kötülemeye kalkmanın ciddi bir iş olmadığını söylüyorum.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Sanki bu olmamış gibi konuşulamaz. Milletin kabul ettiği, uygulamada olan bir sistem var. Eksiklikler varsa tamamlamak bizim elimizdedir. Bu geçmiş bir konudur.

FEZLEKELER

Fezlekeler konusu da toplumda yanlış tartıştığımız bir konu. Fezlekeler siyasi değil hukuki bir konudur. Her bir dosya tek tek ele alınır. Meclis karar erirse söz konusu vekilin dokunulmazlığını askıya alır. Hukuki sürecin önünü açmaktır fezlekelerin kabul edilmesi. Mahkemeler karar verdikten sonra suçlu bulunursa ilgili kişi dosya Meclis'e gelir ve karar okunur.

Bizim tavrımız başından beri belli. Arabasının bagajında terör örgütünün silahını taşıyanlar... Bu siyasetin alanı değildir. Siyasetin yapması gereken terörle arasına mesafe koymak. PKK'nın Kürt halkının düşmanı olan bir terör örgütü olduğunu açıkça söyleyip sonra da gelin siyasetinizi yapın. Terörden güç alarak siyaset zeminini zehirliyorsanız bu kimsenin kabul edebileceği bir şey değil.

MUHALEFETİN FEZLEKE AÇIKLAMALARI

HDP'nin PKK ile bu kadar içli dışı olmasından rahatsız olduğunu görmeleri lazım. Burada 'Bizi bölmek istiyorlar'dan ziyade bir takım siyasi kulisler üzerinden konuşmaktan ziyade 'Seçim kampanyasında bizim oylarımız olmasaydı CHP İstanbul'u alamazdı' diyen ben değilim, HDP'nin eş genel başkanıydı. Bu parti ile bu kadar içli dışlı olmak CHP ve İYİ Parti'nin vatansever seçmenlerinin arasında ciddi kaygılara neden oluyor. Açık ve gizli ittifaklardan seçmenlerin bir kısmı rahatsızlık duyuyorsa CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının bunu görmesi lazım. PKK ihanet faaliyetlerinde en zayıf olduğu noktadadır. Terörün alanı neredeyse tamamıyla daralmış durumdadır. Bu HDP'nin içindeki bazılarına rahatsızlık veriyor. Siyaseten HDP'nin siyasi çizgisini tarihsel olarak en zayıf noktasında olduğunu görüyoruz. Aslolan terörle mücadelenin her alanda başarıyla mücadele edilmesidir. Bazen siyasetçi olarak 'Bu kadar da olmaz' diyorsunuz.