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AK Parti'den İstanbul ve Ankara mesajı! 'Kaybolan yılları geri getireceğiz'

26.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Konya'da yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklamasında konuştu. CHP yönetimindeki büyükşehirlerin adeta can çekiştiğini ifade eden Dağ, "Seçildikleri kentler afetlerle boğuşurken balığa gittiler, tatile çıktılar. Sözlerini unuttular" dedi. Dağ, "İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den İstanbul ve Ankara mesajı! 'Kaybolan yılları geri getireceğiz'

AK Parti Konya İl Teşkilatınca Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'de seçim hazırlıklarının, bir önceki seçim bittikten sonra başladığını belirtti.

'OMUZ OMUZA VEREREK ÇALIŞACAĞIZ'

Yerel seçim hazırlıklarına da 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra başladıklarını bildiren Dağ, "9 Kasım'da aday adaylığı için başvuru sürecini başlatmıştık. 22 Kasım itibarıyla neticelenen aday adaylığı başvurularının ardından adaylarımızı belirleme konusunda AK Parti'mizin demokrasi kültürünün önemli adımlarından olan temayül yoklaması aşamasındayız. Temayül yoklamalarımız, milletimizin ve teşkilat mensuplarımızın da görüşlerini alma noktasında büyük önem arz ediyor. Aday belirleme sürecinde oldukça titiz davranmalı ve icraat politikamıza ciddi katkı sunacak adaylarla yola devam etmeliyiz. Adaylarımız belirlendikten sonraki aşamalarda da biz, tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza vererek çalışacağız." diye konuştu.

Dağ, yereldeki yönetsel talepleri göz önünde bulundurarak, karar verme sürecini takip ederek ilerleyeceklerini, bu toplantı ve değerlendirmeler sonunda şehirler için en uygun isimlerin aralık ayının ilk yarısından itibaren ilan edileceğini söyledi.

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"7 GÜN, 24 SAAT ÇALIŞMAK GEREKİR"

Konya Büyükşehir Belediyesinin AK Parti icraat siyasetini en güzel şekilde özetlediğini anlatan Dağ, "Gerek Konya'mızın kalkındırılmasında ve huzurunda gerekse de yakın dönemde yaşadığımız asrın felaketinde Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Belediyecilikte ağustos böceği değil, karınca gibi, arı gibi olmak gerekir. 7 gün, 24 saat çalışmak gerekir. Eser üretmek, hizmet ederek vatandaşların hayatına dokunmak gerekir. Yönettiğiniz şehri kalkındırmak, ihya ve inşa etmek gerekir. Kısacası bal yapmak gerekir. Özellikle büyükşehirlerde hayat hızlı akar; bu hıza ayak uydurmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, AK Parti belediyeciliğinin sınırlarını genişletmek için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

'BALIĞA GİTTİLER, TATİLE ÇIKTILAR, SÖZLERİNİ UNUTTULAR'

CHP yönetimindeki büyükşehirlerin adeta can çekiştiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Buralardaki yönetsel sorunlar birikerek çözümlenmesi güç hale geliyor, kronikleşiyor. Çünkü bu şehirlerimizin başındaki zatı muhteremler, 4 yıl 8 aydır üzerlerine vazife olmayan işlerle uğraştılar. Seçildikleri kentler afetlerle boğuşurken balığa gittiler, tatile çıktılar. Sözlerini unuttular. Milletin kendilerine verdiği görevi bir kenara bırakıp, farklı makamlar peşinde koştular. Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır."

'KAYBOLAN YILLARINI GERİ GETİRECEĞİZ'

Dağ, "Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle önümüzdeki süreçte de muhalefetin içinde bulunduğu keşmekeşi umursamadan, yaratmak istedikleri suni gündemlere aldırmadan kollarımızı sıvayacak, tüm gücümüzle ülkemizin dört bir yanını AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz." dedi.

AA

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Hamza Dağ ak parti
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