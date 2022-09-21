HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

21.09.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AK Parti'den de ocak ayında istifa eden Rasim Arı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Sustuk diye korktuk zannettiniz, kahpeliklere susmak erdemdir ondan sustuk" diyen Arı, "Makam, mevki, rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir. Zamanı gelince ceketimizi asar gideriz" diye konuştu.

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık nedenlerini gerekçe göstererek Ocak 2021'de görevinden ayrıldı. Arı, aynı ay içinde AK Parti'den de istifa etti. Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Arı yaptığı paylaşımlar "Sustuk diye korktuk zannettiniz, kahpeliklere susmak erdemdir ondan sustuk" ifadelerini kullandı.

AK Partili Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti (Rasim Arı kimdir?)AK Partili Rasim Arı Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti (Rasim Arı kimdir?)

Arı'nın açıklamasından satır başları:

Sustuk diye korktuk zannediniz sanırım…! SUSTUK DİYE KORKTUK ZANNETTİYSENİZ KAHPELİKLERE SUSMAK ERDEMLİKTİR ONDAN SUSTUK. Sizin düşmanlığınız adaylığımdan önce başladı.

1-Adaylığım öncesinde benimle fotoğraf çekilen esnafı emekçiyi tehdit ettiniz.

2-Şehrin baronları seni istemiyor diye aracı gönderdiniz...

3-Adaylığım açıklandıktan sonra Ankara’da engel olmak için kamp kurup her türlü numarayı yaptınız.

4-Seçim sürecinde türlü türlü kahpelik yaptınız.

5-Seçimi kazandıktan sonra da kuytu köşelerde her türlü kahpeliği yaptınız .

6-Ankara’daki ağa babalarınıza defalarca gidip tekerinize çomak soktuğum için şikayetler de bulundunuz.

7-Dava adamlığı kılıfına büründünüz, şov yapıyor diye sürekli şikayet ettiniz.

8-Hemşehrilerimiz ile gönül bağı kurmamızı kabullenemediniz.

9-Ankara’da aylarca kamp kurup sürekli kötülemekten geri durmadınız.

10-Bunu da yapmazlar dediğimiz ne var ise yaptınız.

11- Başkan yardımcısı ile ilişkileri var diyecek kadar alçaklaştınız.

12- Küçük bir çocuğu taciz etmiş diyecek kadar bile kahpeleştiniz

13-Şahsımla alakalı paylaşım yapan, beğeni yapan teşkilat mensuplarını tehdit ettiniz

14-Fotoğraf çekinen kamu personellerini tehdit ettiniz

15- Paylaşımlarımı beğenen insanları aradınız tehdit ettiniz.

16-Ekonomik durumumu bildiğiniz halde çok para götürmüş dediniz.

17-Milletle kucaklaşamadınız,biz kucaklaştık nerden geliyor bu yoğurdun bolluğu diye küçük aklınız ile imada bulundunuz.

18- Cafe köşelerinde hele biraz koştursun zamanı gelince ipini çekeriz dediniz.

19-Milletin emaneti olan kamu kurumunu sahte hesap merkezi haline getirdiniz.

20-Paralı adamlar üzerinden algı yaptırdınız(hepsi belgeli).

21-Şimdi bu yapılan kahpeliklerin hepsine SUSTUK. Hizmet etmek için, kahpelerin seviyesine düşmemek için SUSTUK…

22-Ama unutmayın! Korkuları olmayan çekineceği herhangi bir şeyi olmayan bir adamı korkutamazsınız.

23-Rakip gibi davranın dedik siz rakipliği beceremediniz. Şahsımız ile ilgili kahpeliklere sustuk ve bundan sonrada susar kulak asmayız. Lakin BEYTÜLMAL konusunda (DEFOLARINIZA RAĞMEN) birde bizi suçlama hadsizliğinde bulunur iseniz Allah’tan başka kimse bizi SUSTURAMAZ.

24-Makam, mevki, rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir. Zamanı gelince ceketimizi asar gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır ve öldüğümüzde sadece bedenimizi götürebiliriz bu dünyadan.

25-Bir makam için girmediğiniz kılık yapmadığınız kahpelik kalmadı.

26-Sizin bir hesabınız var ise Allah’ında bir hesabı var ben sussam eşim susmaz o sussa evlatlarım susmaz onlar sussa bu ŞEHİR SUSMAZ.

27-Şimdi elinizden geleni ardınıza koymayın. Birilerinin yanında pişmiş ağabeyiniz komplo işlerini çok iyi bilir şimdi gidin ona. Şu şehirliden bu şehirliden değil Nevşehir’liden emir alacağız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | İstanbul'da aynı gün bir cinayeti daha çıktı... 71 yaşındaki adamı sorusuna yanıt vermediği için öldürdüSON DAKİKA | İstanbul'da aynı gün bir cinayeti daha çıktı... 71 yaşındaki adamı sorusuna yanıt vermediği için öldürdü
ASELSAN'da "Hayret ettim, beni çok etkiledi" diyerek sordu! "Gizli değilse..."ASELSAN'da "Hayret ettim, beni çok etkiledi" diyerek sordu! "Gizli değilse..."
Cami hoparlöründen Isabelle şarkısını çaldılar!Cami hoparlöründen Isabelle şarkısını çaldılar!
Anahtar Kelimeler:
Rasim Arı istifa ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Rusya'da seferberlik çanları çalmaya başladı! Biletler bitti, hava yolu sistemi çöktü, cezalar arttı

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

İstanbul'u resmen birbirine katmıştı! Aynı gün bir cinayeti daha çıktı... 71 yaşındaki adamı sorusuna yanıt vermediği için öldürdü

İstanbul'u resmen birbirine katmıştı! Aynı gün bir cinayeti daha çıktı... 71 yaşındaki adamı sorusuna yanıt vermediği için öldürdü

Maaşını alamayınca 10 arkadaşıyla dehşet saçtı! Palalı baskın kamerada

Maaşını alamayınca 10 arkadaşıyla dehşet saçtı! Palalı baskın kamerada

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Önemli işlerini yaptırmak için başkasına güvenmemelisin!

Önemli işlerini yaptırmak için başkasına güvenmemelisin!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.