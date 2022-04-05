AK Parti'den KDV açıklaması! 'Takip ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KDV indirimlerinin etiketlerdeki yansımasının takipçisi olduklarını açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuşmasında geçtiğimiz hafta Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KDV indirimine de değindi.

"Biz sürekli sahada olan bir partiyiz" diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuyu takip ediyoruz. Alınan tedbirlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunda arkadaşlarımızın da verdiğ raporlar var."

