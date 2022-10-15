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AK Parti’den Libya tezkeresi açıklaması

15.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Libya tezkeresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında "Genel Kurul'da 18 Ekim Salı günü Lübnan'da bulunan Mehmetçiklerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti’den Libya tezkeresi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Lübnan tezkeresi ile endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin görüşüleceğini, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklifin de yetişmesi halinde Genel Kurul'da görüşmelerine başlamayı planladıklarını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla yüreklerinin yandığı belirterek hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

TBMM gündemine ilişkin bilgi veren Turan, Genel Kurul'da 18 Ekim Salı günü BM UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan Mehmetçiklerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Ardından endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeler içeren 15 maddelik teklifin görüşmelerine başlayacaklarını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Teklifle, kurulu ve boş alanlarda metrekare şartlarının düşürülerek yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Bununla birlikte teklifte, endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulması gibi düzenlemeler öngörülüyor. Ekonomiye, istihdama, ihracata katkı sunması hedeflenen Teklif, sanayicilerimize birtakım destekler ve kolaylıklar sağlayacak. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz."

Turan, 17 Ekim Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, KYK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren (torba) teklifin görüşmelerine devam edileceğini, yetişmesi halinde Genel Kurul'da bu teklifin görüşmelerine de başlamayı planladıklarını aktardı.

Turan, 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozeti takılacağını vurguladı.

Turan, milletin beklentilerine, ihtiyaçlarına cevap verecek, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyacak yasama faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Libya tezkere ak parti

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