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AK Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi: Suç duyurusunda bulunuldu! "Bu kayyum süreci..."

12.06.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bugüne dek 5 suç duyurusunu tamamlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Yargı bu konuları ayrıntılı olarak inceleyip kararını verecektir" dedi. Köse'ye Mansur Yavaş'ın yerine kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili beklentisi de soruldu.

AK Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi: Suç duyurusunda bulunuldu! "Bu kayyum süreci..."

Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanacak? Son günlerde sele teslim olan başkentte yağışlarla mücadele üzerinden ABB Başkanı Yavaş'a yüklenen ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor" dedi. Köse, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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"SORUMLULUK ÖNCEKİ YÖNETİMİ YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkentte farklı günlerde meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, "Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş, hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor." dedi.

Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Köse, 2022 Denetim Komisyonu Raporu'na göre suç teşkil eden konularla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 5 suç duyurusunu tamamlayarak savcılığa teslim ettik. Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Yargı bu konuları ayrıntılı olarak inceleyip kararını verecektir." diye konuştu.

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"ALTYAPI İHTİYACI OLAN YERLERİ TESPİT EDEREK, ACİL OLARAK ÖNLEM ALINMALI"

Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle her gün sel ve su baskınları yaşandığını, yol, alt geçit, iş yerleri, evler ve metro duraklarının suyla dolduğunu söyleyen Köse, şunları kaydetti:

"Geçen yıl oluşan sellerde can kaybı yaşanmasına rağmen bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilememiştir. İlk yıllardan itibaren bu konuda biz de Belediye Meclisi'nde mazgallardaki sorundan bahsederek, mazgalların ve ızgaraların düzenli temizliklerinin yapılmadığını, bunun sonucunda tıkanmalar olduğunu, bunun taşkınlara ve sellere sebep olduğunu defalarca dile getirmiştik. Yağmur öncesi, yağmur yağdığında ve sonrası yapılacak işler diye üçe bölecek olursak işleri, öncesinde altyapı ihtiyacı olan yerleri tespit ederek, acil olarak önlem alınmalı. Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor. 4 yıl olmuş, ki bugün Ankara düzenli bir şehirse, büyük sorunları çözülen bir şehirse Ankara, 25 yıldır yapılan hizmetlerden dolayı böyle."

YAVAŞ'IN YERİNE KAYYUM MU ATANACAK?

Köse, bir gazetecinin, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundunuz, Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç." yanıtını verdi.

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Mansur Yavaş kayyum ABB

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