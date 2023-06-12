Yeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! 'Değişim' çıkışı sonrası İmamoğlu'ndan yeni açıklama: "Kararlıyım..."

Seçimlerin ardından 'değişim' rüzgarının estiği CHP'de tüm gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmiş durumda. 28 Mayıs'taki seçimlerin hemen ardından yaptığı 'değişim çağrısı' sonrası "CHP Genel Başkanı adayı" olacağı iddia İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İmamoğlu, değişim konusundaki fikrinde kararlı olduğunu belirtti.

"İMAMOĞLU, DEĞİŞİM KONUSUNDA SÖYLEDİKLERİNİN ARKASINDA"

İmamoğlu ile yaptığı konuşmanın detaylarını aktaran Altaylı, şu ifadelere yer verdi;

"Ekrem Bey değişim konusunda daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu, fikrinin değişmediğini belirtti. Partideki hemen herkesle istişarelerde bulunduğunu, CHP’yi daha güçlü hale getirmek için ne yapılmalı konusunda herkesin bir arayış içinde olduğunu söyledi.

"ACELESİ YOK"

Ancak gördüğüm kadarı ile aceleci bir tavır almayı düşünmüyordu. Kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden sürecin yürümesinden yana idi. Acelesi yoktu.

YENİ BİR PARTİ KURAR MI?

CHP’nin genel başkanı olamayacağını anlarsa yeni bir parti kurmak gibi bir fikri ise hiç yoktu. Tabii bu benim izlenimim. (...)"