AK Parti'den TBMM'ye müsilaj teklifi! Komisyon kurulmasını talep ettiler

AK Parti Marmara’da görülen müsilajın araştırılması amacıyla bir komisyon kurulması talebini TBMM Başkanılığına iletti. Teklife göre, müsilajın deniz suyunun ısınması ile birçok olumsuzluğa sebep olduğu belirtilerek, bu ısınmaya deniz kirliliğinin artması ve denizin durağan olması faktörleri de eklendiği zaman bazı plankton türleri daha hızlı çoğalıp müsilaj sorununun büyümesine sebep olduğu ifade edildi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU AÇILMASINI İSTEDİLER

Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak ve kontrol edebilmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak bugüne kadar en öncelikli hedef olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda sadece ekolojik değil, ekonomik ve sosyal etkileri de bulunan ve başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin tespit edilmesi, detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu açılması istendi.

AK Parti’nin verdiği Meclis Araştırma Komisyonu teklifinde şunlar kaydedildi: