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  4. Müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları 7 ilde başlatıldı

Müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları 7 ilde başlatıldı

08.06.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dün Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge göndermişti. Genelgede müsilajdan (deniz salyası) kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağı belirtilmişti.

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7 İLDE SEFERBERLİK

Bugün, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da çalışmalara start verildi.

İSTANBUL'DA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

İstanbul'daki çalışmaların adresi Caddebostan Sahili oldu.

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ÇANAKKALE'DE TEKNELERİN ÇEVRESİNİ SARDI

Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

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Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir Çanakkale Tekirdağ deniz salyası

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