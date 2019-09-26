HABER

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili sözlerine "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." diyerek tepki gösterdi.

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı canlı yayın programında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Aktay, Selman'ın sözlerine "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." diyerek tepki gösterdi.

'TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM'

Amerikan televizyonuna konuşan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" diye konuşmuştu.

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Yasin Aktay Cemal Kaşıkçı Muhammed bin Selman

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
siz ne yaptınız?
BU ADAM KRAL OLACAK VE ÖNCE BİZİMLE HESAPLAŞACAK. AKEPE TURŞU KURSUN ÖNGÖRÜSÜNE .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

Süleyman Demirel'in anıt mezarı Isparta'da ziyarete açıldı! Anıtkabirden sonra en büyüğü

Süleyman Demirel'in anıt mezarı ziyarete açıldı!

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.