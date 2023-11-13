Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerle ilgili aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.
Ali İhsan Yavuz paylaşımında; "Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın
@RTErdogan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir.— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) November 13, 2023
Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır.
Hayırlı olsun.